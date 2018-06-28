Эксперт: отношения США и Ирана могут развиваться "по невероятному сценарию"

США призвали страны СБ ООН ввести санкции против Ирана, Тегеран пообещал "поставить США на колени". Однако возможность диалога остается, считает политолог Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана из-за его "враждебного поведения".

На заседании СБ ООН, посвященном выполнению Тегераном ядерной сделки, он заявил, что очень важно добиваться значительных последствий, при противостоянии "со страной, которая постоянно нарушает резолюции совета". Коэн добавил, что США готовы работать с членами совета, чтобы предпринять шаги против "угрозы, которую представляет Иран".

Заявления прозвучали после того, как президент Ирана Хасан Роухани отказался "капитулировать" перед Вашингтоном. Об этом он говорил в своем выступлении, которое транслировало государственное телевидение.

"Мы сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", – заявил он.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", – сказал президент Ирана.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что даже несмотря на такую риторику с обеих сторон, диалог все еще возможен.

"Полемика между США и Ираном – это обычная практика, особенно после того, как американцы заявили, что они выходят из ядерной сделки, и призвали своих союзников выйти из этого проекта. Естественно, Иран был против. И теперь идет словесная война. Хотя, по некоторым данным, в стране есть определенные силы, которые призывают к прямому диалогу с США. То, что сейчас заявляет руководство Ирана в адрес США, – это отражение того, что диалог не получается, и Иран ищет новые подходы на основе своего былого имперского величия", – сказал Станислав Тарасов.

По его мнению, страны придут к прямым переговорам.

"У Ирана и США есть публичная и непубличная политика. Я думаю, что это притирка друг к другу, определение позиций, повышение ставок перед какими-то переговорами. Переговоры, видимо, состоятся в той или иной форме, потому что США сами выдвигают свои условия, говорят, что диалог возможен, причем без посредников. Так что события могут развиваться по самому невероятному сценарию. Сейчас они выглядят именно так, как обозначает их руководство Ирана, но завтра все может быть иначе", – считает Станислав Тарасов.

Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего соглашения и пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения, в том числе против стран, которые ведут бизнес с Тегераном.

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