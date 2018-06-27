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Американист назвал направления, по которым Путин и Трамп могут договориться

19:4427.06.2018
(обновлено: 19:47 27.06.2018)
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© AFP 2018 / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
Россия и США достигли договоренности о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в Москве. Американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у предстоящего саммита есть шанс стать "встречей консенсуса".

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Этот вопрос между нашими сторонами обсуждается довольно-таки давно, он обсуждается по закрытым каналам. Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", – сказал он журналистам.

Ушаков уточнил, что встреча пройдет в третьей стране.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена. Позже издание Politico со ссылкой на осведомленные источники назвало в качестве вероятного места встречи Хельсинки.

В Москве и Вашингтоне эту информацию пока не комментируют. 

Американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik предположил, по каким темам лидеры России и США могли бы договориться. 

"Я полагаю, что сейчас, в условиях, когда Трамп развязал торговую войну с Китаем и ЕС, единственный шанс для Трампа сдержать одно из своих важных предвыборных обещаний – это хотя бы начать потихонечку налаживать отношения с Россией. Думаю, что если Трамп пойдет на то, чтобы надавить на Киев, и Украина начнет выполнять Минские соглашения, это был бы большой плюс. Далее, у нас есть хороший задел по Сирии. Мы вполне по Сирии можем прийти к созданию новых зон безопасности, которые позволят нам действовать более эффективно. Если говорить о Северной Корее, то мы понимаем, что Трамп хочет стать единственным мировым лидером, который смог решить этот вопрос. Но вопрос Северной Кореи пока далек от разрешения и Трамп никак не сможет обойтись без таких посредников как Россия и Китай", – отметил Сергей Судаков.

По его мнению, у предстоящего саммита есть шанс стать "встречей консенсуса". 

"Говорить о том, что следует ожидать каких-то прорывов на переговорах, наверное, не стоит. А о том, что у нас может быть достигнуто определенное согласие по достаточно важным вопросам, говорить, думаю, уместно. Поэтому я полагаю, что данная встреча будет не "встречей прорывов", а "встречей консенсуса"",  – сказал Сергей Судаков.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и ОдноклассникиА для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vnikolaj38
Взяли бы удочки и к Кузьмичу на кордон , вот это была бы встреча.
20:10
27.06.2018
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0
Сербия
0
Бразилия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Мексика
3
Швеция
Матч окончен
2
Республика Корея
0
Германия
Матч идёт
0
Швейцария
0
Коста-Рика
Матч идёт
0
Сербия
0
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