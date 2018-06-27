Военный эксперт раскрыл смысл учений артиллерии Украины на границе с Крымом

ВМС Украины сообщили, что провели артиллерийские учения на границе с Крымом. О том, зачем нужны эти учения, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Артиллерия Военно-морских сил украинской армии провела учения на границе с Крымом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ВМС Украины.

По информации ведомства, учения прошли в Херсонской области. Их цель – оборона морского побережья и уничтожение потенциального противника, осуществляющего наступление. Также в сообщении говорится о тренировке поражения противника "внутри временно оккупированных территорий".

"Была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью", – отмечается в сообщении пресс-центра.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Это можно расценивать как очередную информационную провокацию, хотя в случае какой-то реальной серьезной ситуации в Донбассе нельзя исключать сценария, при котором Украина может попытаться обстреливать и приграничные населенные пункты в районе Перекопа и Чонгара. Пока же такие мероприятия поддерживают агрессивную риторику Киева в отношении Крыма. Этой риторикой они пытаются снизить поток украинских туристов в направлении Крыма, а также подтвердить заявления (президента Украины Петра) Порошенко и (главы МИД Украины Павла) Климкина, что Украина ведет активную борьбу за Крым", – считает Борис Рожин.

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