Эксперт прокомментировал слова Туска о "худшем сценарии" в отношениях с США

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что европейцам нужно быть готовыми к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном. Речь идет не только о торгово-экономической сфере, отметил в эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев.

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Брюсселю следует быть готовым к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.

"Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", – написал Туск в письме, направленном участникам предстоящего 28-29 июня саммита Евросоюза.

Глава Евросовета добавил, что надеется на лучшее, но призвал подготовиться к "наихудшим сценариям".

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"На саммите Евросоюза, конечно, будет обсуждаться, в том числе, и фактически начавшаяся таможенная война с Соединенными Штатами. Речь идет о достаточно больших издержках стран ЕС при торговле с США. Эта война пошлин явно будет иметь затяжной характер. Но, безусловно, торгово-экономическая сфера – это не единственный шанс американцев, что называется, "засучить рукава" в отношениях с европейцами", – сказал Александр Гусев.

По его мнению, далее последует целый ряд юридических, правовых коллизий в отношениях европейских стран и США.

"Я полагаю, что за торгово-экономическими отношениями последует целый ряд политических действий Белого дома. В том числе, касающихся обеспечения внутренней и внешней безопасности. НАТО финансируется фактически на три четверти Соединенными Штатами. Но на саммите альянса в июле Трамп, несомненно, будет настаивать на увеличении военных расходов европейских стран НАТО на уровне 2% ВВП. Поэтому, мне кажется, Туск прав: торгово-экономическая и политическая "война" между ЕС и США – только в самом начале. Дальше последует неизбежно целый ряд юридических, правовых коллизий в отношениях европейских стран и США", – считает Александр Гусев.

Диалог Брюсселя и Вашингтона осложнился после введения США ввозных пошлин на металлы, а также некоторых других шагов, предпринятых президентом США Дональдом Трампом, – выхода из сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и Совета по правам человека ООН.

Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) сильно ухудшило отношения Вашингтона с ключевыми партнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры. Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.

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