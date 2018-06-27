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Политик: в Раде нашли мужество сказать правду о войне на Украине

16:3027.06.2018
(обновлено: 17:13 27.06.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке УкраиныУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине. Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пока это "глас вопиющего в пустыне", но тенденция обнадеживает.

США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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© РИА Новости / Михаил Палинчак
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По его словам, Украина должна установить мир на своей территории и отменить все санкции, установленные нынешним правительством, чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами и реанимировать экономику. Однако Вашингтон не допустит такого развития событий, поскольку, по мнению Мураева, ограничительные меры направлены на ослабление ЕС и России.

"Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны", – заявил политик.

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© Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
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Депутат подчеркнул, что нынешняя украинская власть потакает Вашингтону в этом вопросе, тем самым "изменяя родине".

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал заявления Евгения Мураева.

"Что касается слов украинского депутата о том, что США стоят за разжиганием гражданской войны на Украине, то, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Пусть хоть один депутат из всей Рады сегодня имеет мужество сказать это, назвав вещи своими именами. Потом появится второй, третий, четвертый… Глядишь, получится большинство, которое сможет повлиять на то, чтобы гражданская война на Украине закончилась. Пока это, конечно, глас вопиющего в пустыне, но радует тенденция", – сказал Николай Стариков.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и ОдноклассникиА для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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radionov-p
Вот есть люди которые не боятся всей этой кодлы во главе с США! Респект и уважуха Николаю Старикову.
17:10
27.06.2018
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alexander-kiselev
"чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами"
Знаете что я вам скажу? Украина никогда не вернется к привычным взаимоотношениям с соседями. Их никто не примет после такого. И никто не простит. Украина - страна-предатель!
17:09
27.06.2018
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Panalgin
Евгений Мураев довольно последователен в своих высказываниях уже года два, так что он далеко не впервые об этом говорит. Но российские эксперты такие эксперты. Проблема, что широкого отклика у украинцев он не имеет, а его партия сейчас в прямых контрах с оппозиционным блоком из бывших регионалов. Фактически цитируя его в российских СМИ это создание антирейтинга на территории Украины и откачивание голосов в пользу оппозиционного блока.
17:06
27.06.2018
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yuryaga
Правильно, США не заинтерисованы в окончании войны на Украине, они все время воюют на чужой территории, США никогда не воевали на своей территории, если не считать гражданской войны и уничтожения коренного населения - индейцев, но это было давно. они с этой войны имеют бабки и неплохие!
17:00
27.06.2018
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Максим Масленников
скорее бы так вся Украина прозрела!!!
16:49
27.06.2018
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Sergeich88one
Здравый смысл наконец-то возобладал.
16:47
27.06.2018
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