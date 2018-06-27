Политик: в Раде нашли мужество сказать правду о войне на Украине

Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине. Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пока это "глас вопиющего в пустыне", но тенденция обнадеживает.

США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Украина должна установить мир на своей территории и отменить все санкции, установленные нынешним правительством, чтобы вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами и реанимировать экономику. Однако Вашингтон не допустит такого развития событий, поскольку, по мнению Мураева, ограничительные меры направлены на ослабление ЕС и России.

"Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны", – заявил политик.

Депутат подчеркнул, что нынешняя украинская власть потакает Вашингтону в этом вопросе, тем самым "изменяя родине".

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал заявления Евгения Мураева.

"Что касается слов украинского депутата о том, что США стоят за разжиганием гражданской войны на Украине, то, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Пусть хоть один депутат из всей Рады сегодня имеет мужество сказать это, назвав вещи своими именами. Потом появится второй, третий, четвертый… Глядишь, получится большинство, которое сможет повлиять на то, чтобы гражданская война на Украине закончилась. Пока это, конечно, глас вопиющего в пустыне, но радует тенденция", – сказал Николай Стариков.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.