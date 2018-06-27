"Вопиющая некомпетентность". Депутат Рады об иске в суд против Порошенко

Ряд организаций подали в суд на президента Украины Петра Порошенко из-за назначения нового аудитора НАБУ. В эфире радио Sputnik депутат Рады Яков Безбах поделился мнением о принципах назначения, которыми руководствуется украинский лидер.

Transparency International Украина, "Центр противодействия коррупции" и "Автомайдан" подали в суд на президента Украины Петра Порошенко из-за назначения экс-председателя Донецкой областной госадминистрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции".

По его данным, назначение Жебривского обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины. По данным представителей организаций, у Жебривского отсутствует опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. При этом, по законодательству, аудитор антикоррупционного бюро должен иметь такой опыт работы.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко оспорить в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита", – заявил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Порошенко 14 июня принял отставку Жебривского с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации, которую он занимал с июня 2015 года. Позднее Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов Яков Безбах высказал мнение, что в данном случае человек – не на своем месте.

"Это назначение Порошенко я считаю абсолютно неправильным – это вопиющая некомпетентность, это незнание вопроса. Мне кажется, что Петр Алексеевич (Порошенко) подбирает себе подобных людей для того, чтобы ими можно было бы как-то управлять. Это моя точка зрения. С этим назначением я категорически не согласен. Жебривский с ситуацией совершенно не знаком, а стало быть, такие и будут результаты. К сожалению, сегодня у нас в правительстве достаточно много некомпетентных людей, а отсюда – результат. Считаю, что это абсолютно неправильно. Человек в данном случае занимает не свою должность. Его назначение было большой неожиданностью, некоторые депутаты были просто шокированы", – сказал Яков Безбах.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!