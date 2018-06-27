Аналитик: Запад в отношении Порошенко решает стратегический вопрос

Президент Украины Петр Порошенко боится проведения любых выборов, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Это высказывание прокомментировал в эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко.

Президент Украины Петр Порошенко боится проведения любых выборов, поскольку видит реальное положение дел в стране. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Если я не ошибаюсь, нужно еще проверить конституцию, если Порошенко сам сложит полномочия, то принимать участие во внеочередных выборах президента он не имеет права. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Но уверяю, что Порошенко боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и, как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране и любовь людей к нему", – объяснил депутат.

Что касается внеочередных парламентских выборов, то Мураев отметил, что они не могут пройти за полгода до президентских выборов.

"Но, насколько я знаю, администрация президента сейчас рассуждает о том, что выборы можно назначить за полгода. Поэтому вполне возможно, что в конце августа он попытается это сделать, используя весь свой админресурс, администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат, получить максимальное количество мест в парламенте", – подчеркнул Мураев.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с законодательством страны должны состояться в марте 2019 года.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik оценил шансы на назначение досрочных парламентских выборов.

"Я не представляю, чтобы в текущей ситуации "Блок Петра Порошенко" получил большинство на досрочных выборах в Раду. Поэтому если будут назначены такие выборы, то их целью будет, выражаясь биржевым языком, "зафиксировать убытки". То есть зафиксировать тот рейтинг, который есть сейчас, поскольку рейтинг Порошенко постоянно падает. Потому что дальше он получит минимальный рейтинг, помноженный на антирейтинг, который взвинтится в ходе избирательной президентской кампании – а это, в свою очередь, отразится на будущих выборах в Раду", – сказал Руслан Осташко.

По его мнению, списывать Петра Порошенко со счетов как политика рано.

"На текущий момент, если выборы проходили бы в ближайшие выходные, скорее всего, Порошенко на них победил бы. Но не потому, что у него большой рейтинг (его у него нет), а потому, что он не пустил бы на выборы никого из серьезных конкурентов. Та же (лидер партии "Батькивщина" – ред.) Юлия Тимошенко моментально оказалась бы в тюрьме – нашли бы на нее какие-нибудь новые обвинения. Порошенко в таких условиях побеждает, несмотря на свой огромный антирейтинг – просто потому, что он уничтожает кандидатов-конкурентов", – сказал Руслан Осташко.

Однако, по его словам, в любом случае окончательное решение – не за нынешним президентом Украины.

"Сейчас принципиально решается стратегический вопрос: Запад ставит на Порошенко и сохранение нынешней ситуации или он ставит на изменение ситуации и на то, что Украине нужно будет опять подружиться в какой-то степени с Россией. Во втором случае Порошенко, естественно, не подходит. Пока решения на Западе нет, потому что Европа и Америка заняты своими проблемами, и Порошенко пытается использовать эту ситуацию, чтобы усилить свои личные позиции. Но в любом случае окончательное решение будет приниматься не на Украине", – отметил Руслан Осташко.

Как сообщалось ранее, среди вероятных кандидатов в президенты Украины наибольшей поддержкой пользуется Юлия Тимошенко. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае.

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