Политолог о позиции Италии по санкциям: солидарность в ЕС "дает трещину"

В Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим. Комментируя заявление итальянского премьер-министра в эфире радио Sputnik, политолог Юрий Почта назвал его показательным.

Продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. <…> Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью", – уточнил он, выступая в нижней палате итальянского парламента.

Конте добавил, что Рим продолжит поддерживать россиян и итальянцев, у которых бизнес в России.

Ранее политик заявлял о намерении работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал заявление итальянского премьера, назвав его показательным.

"Заявление итальянского премьер-министра – это очень показательный сигнал. Дело в том, что в Европе осознают пагубность санкций, заявляют, что надо искать решение проблем непонимания между ЕС и Россией. Реализуется это, в том числе, и на массовом уровне, потому что к власти в ряде стран Европы приходят политические силы, которые отражают интересы широких народных масс. Санкции задевают их жизненный уровень, их перспективы, их рабочие места. Когда санкции вводились только против России, то в силу евроатлантической солидарности европейцы их поддерживали, хотя и с оговорками. Но когда США против самих европейцев начинают вводить санкции, то здесь евроатлантическая солидарность дает трещину. Потому что если США защищают свои интересы, то и европейцы должны их защищать, и тогда санкции против России – это действительно выстрел себе в ногу", – сказал Юрий Почта.

По его словам, за заявлениями итальянских политиков можно видеть серьезное осознание Европой своих интересов.

"Причем интересов как общеевропейских, так и конкретно каждой страны. Конечно, это не означает, что завтра санкции будут отменены, но процесс начинается", – заключил политолог.

Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены антироссийских санкций в "контракте", который "Движение пяти звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием кабмина. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов".

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