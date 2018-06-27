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"Без родины, без лица". Политолог о попытке Родченкова покончить с собой

14:3227.06.2018
(обновлено: 15:15 27.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкГригорий РодченковГригорий Родченков
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, сообщают СМИ. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал информацию, предположив, что могло толкнуть Родченкова на этот шаг.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Кадр из фильма Икар
© Alex Productions (2017)
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"Информация получена от моих коллег из США по линии комитета", – рассказал Ионов, подчеркнув, что детали тщательно скрываются американскими спецслужбами.

По имеющимся данным, инцидент произошел 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Бывшего директора московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ведомства, которые вызвали службу спасения "911", после чего он был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

По мнению Ионова, Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и устал от прессинга американского правосудия и американских спецслужб, заставляющих свидетельствовать против России.

"Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны", – заключил он.

Григорий Родченков
© Фото : стоп-кадр интервью Григория Родченкова порталу NRK
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В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что одной из причин попытки самоубийства информатора WADA Григория Родченкова мог стать иск трех российских биатлонисток на 30 млн долларов.

"Одной из возможных причин попытки сведения счетов с жизнью является ознакомление Григория Родченкова 17 и 18 июня в Нью-Йоркском федеральном суде с предъявленным ему материальным иском от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на общую сумму 30 млн долларов", – сказал источник.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, комментируя в эфире радио Sputnik информацию о попытках Родченкова покончить жизнь самоубийством, предположил, что он действительно мог не выдержать давления.

"В том положении, в котором находится Родченков, ему не позавидуешь. Он не только лишился родины, привычных связей, но и, по сути, лишился даже лица – ему делали какие-то бесконечные пластические операции. Конечно, это серьезное давление, причем, даже для подготовленного человека, а Родченков же не профессиональный шпион или разведчик, которых специально готовят к подобным перегрузкам. Поэтому ему очень тяжело, видимо, в этой роли – без родственников, без друзей, без родины, без лица. Плюс – от него, видимо, требовали еще какой-то лжи, которой и так чрезмерно много. Так что вполне возможно, что так оно все и было – он пытался покончить жизнь самоубийством. Каждый платит по деяниям своим", – сказал Алексей Мартынов.

Григорий Родченков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В 2016 году Родченков на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к расследованию со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. В итоге МОК признал 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

Впоследствии Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян. Апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично.

Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова.

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Комментарии
23 пользователя оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
petrov57_57
не верится что он хотел покончить с собой! это вброс ..информационный ..такие непорядочные люди очень сильно дорожат здоровьем и жизнью!
15:01
27.06.2018
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sergey-78
Опять "новичек" или вешаться пытался? Понятно, что он им больше не нужен, а до конца партию доиграть и тело сгодится.
14:59
27.06.2018
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