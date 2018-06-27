Мнение: СБУ в отношении народа "становится террористической организацией"

Деятельность СБУ больше не нацелена на защиту украинцев, считает депутат Рады Инна Богословская. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин отметил, что в данном случае с мнением нардепа трудно не согласиться.

Деятельность СБУ теперь нацелена на обслуживание интересов антиукраинской власти в ее борьбе за самосохранение, заявила народный депутат Инна Богословская в эфире телеканала NewsOne.

"Я думаю, что нам даже придется переименовывать Службу безопасности Украины, потому что СБУ перестала быть организацией, которая защищает Украину и украинцев. Она стала службой, которая обслуживает интересы антиукраинской власти в ее борьбе за самосохранение – это ненормально", – сказала нардеп.

По ее мнению, властные структуры также взяли под свой контроль крайне правые группы и финансируют их из госбюджета.

"Органы государственной власти фактически взяли под свое крыло крайне правые организации. Когда С14* ("Сич", украинская праворадикальная группировка – ред.), разгромившее лагерь ромов на Лысой горе, получает деньги из бюджета Министерства молодежи и спорта и крышуется СБУ, то это не может не привести к самым тяжелым последствиям. Мы не можем на это повлиять, потому что власть слилась с антиукраинскими элементами, которые демонстрируют свою грубую силу. Власть считает, что она сможет использовать эту грубую силу для своей защиты. Эти игры – аморальны и преступны", – подчеркнула Богословская.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин отметил, что в данном случае с мнением нардепа трудно не согласиться.

"Богословская все-таки принадлежит к оппозиционной части, и в той или иной мере она ею была всегда, поэтому говорить, что она – индикатор "прозрения" украинцев, было бы преувеличением. Тем не менее, Богословская говорит истинную правду. Безусловно, одной из задач любой спецслужбы является поддержание существующей власти. Но когда эта задача становится единственной, то спецслужба начинает превращаться в свою противоположность. То есть она становится в определенной степени по отношению к собственным гражданам террористической организацией. И Богословская правильно это отметила", – сказал Владимир Жарихин.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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