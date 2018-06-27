Эксперт объяснил, почему дефолт не станет для Украины решением проблем

Минфин Украины заявил, что дефицит госбюджета страны в январе – мае этого года превысил 9 млрд гривен, сообщают СМИ. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что Украина попала в очень сложную финансово-экономическую ситуацию.

Министерство финансов Украины заявило, что дефицит государственного бюджета страны в январе – мае 2018 года составил 9,2 млрд гривен. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

В соответствии с обнародованными данными расходы бюджета за январь – май 2018 года были равны 379,9 млрд гривен, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017-го. При этом отмечается рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года – до 369,7 млрд гривен.

Ранее исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что стране не грозит дефолт, несмотря на груз внешнего долга.

Что касается возвращения госдолгов, Маркарова напомнила, что больше всего Украине придется выплатить в следующем году. В этом году, по ее словам, тоже идут большие выплаты, но они предусмотрены в бюджете.

Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные коммерческими кредиторами, на 15 млрд долларов, из которых 3 млрд были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для кредиторов.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Украина оказалась в очень сложном экономическом и финансовом положении не из-за чьих-то "злых козней". Причина – некомпетентность ее нынешних руководителей – и политических, и финансово-экономических. Украина сейчас попала в своего рода "финансовую петлю", ее основные усилия направлены на то, чтобы обслуживать долг. Долг растет, соответственно, растут проценты и суммы выплат. Страна занимает деньги, чтобы выплатить предыдущие долги, а инвестирования средств в производство, в хозяйственную деятельность не происходит. Пока они только выполняют требования внешних спонсоров – ЕС и МВФ. Эти требования направлены на ограничение расходных статей бюджета, главным образом, статей социального плана. В итоге лишь растет социальная напряженность и нет никакого движения вперед в плане развития производства и повышения благосостояния", – отметил Владимир Оленченко.

Он согласен с мнением, что суверенный дефолт не станет выходом Украины из накопившихся проблем.

"Долги в этом случае все равно останутся, но главное – для страны очень здорово повысится ставка заимствования по новым долгам. А деньги все равно где-то надо будет брать. На данный момент внутренних источников, то есть внутренних сбережений у них, как я понимаю, нет – значит, придется опять обращаться к внешним источникам. А внешние кредиторы тому, кто фактически уже объявил себя банкротом, будут выделять деньги уже совсем по другой ставке", – объяснил Владимир Оленченко.

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