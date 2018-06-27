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Политолог: давить на Россию в вопросе выплаты взносов в СЕ контрпродуктивно

12:2327.06.2018
(обновлено: 12:55 27.06.2018)
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© Фото : Council of EuropeФлаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, ФранцияФлаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
Генсек Совета Европы назвал сроки взноса России в бюджет организации. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik напомнил, к чему приводят попытки ущемить нашу страну в законных правах и оказывать на нее давление.

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Depositphotos / ifeelstock
Мнение: Совет Европы без России выглядит "скомканно"

"Тридцатое июня – это последний срок для выплаты взносов. Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему", – сказал он во время выступления в СЕ.

Конфликт между Россией и Советом Европы обострился за последние несколько лет из-за введенных ПАСЕ санкций в отношении российской делегации в связи с ситуацией вокруг Крыма.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мнение: "плач" Совета Европы по поводу денег России показывает лишь одно

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий ассамблеи, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на девять процентов", его дефицит составил 1,5 млн евро.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал ситуацию.

"Платить взносы мы считаем абсолютно нецелесообразным, учитывая те настроения, которые царят, в том числе и в бюрократической структуре ПАСЕ. Я уже не говорю про те государства, которые туда входят и которые отличаются не просто антироссийской, а русофобской риторикой. В этих условиях, конечно, ни о каких выплатах речи быть не может. Тем более что, по большому счету, никто не имел права лишать нашу делегацию каких-либо полномочий. Поэтому либо ПАСЕ подтверждает наши абсолютно законные требования и восстанавливает нас в полномочиях, либо Россия по-прежнему не будет отчислять деньги. Наша страна никогда не пойдет на уступки, когда на нее оказывается подобного рода давление и дискриминационные шаги. И в данном случае любые угрозы со стороны Совета Европы ни к чему не приведут. Это контрпродуктивно. Россия неоднократно показывала, что любые санкции, любые ограничения, любые попытки ущемить ее права в итоге ситуацию только усугубляют. И никогда не заставят Москву поменять свое решение", – сказал Никита Данюк.

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