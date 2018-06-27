"Кто форму выдает, кто ямы копает". Политик об идее Киева создать еще армию

На Украине хотят создать "дополнительную полумиллионную армию". Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, удастся ли властям осуществить задуманное.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о создании системы территориальной обороны, которая в скором времени даст возможность киевским властям поставить под ружье 500 тысяч человек.

Как отметил Турчинов, согласно проекту Генштаба, в каждой области будут созданы бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничных войск. По его словам, новая система позволит "превратить каждый район, каждый город в неприступную крепость".

При этом создание системы территориальной обороны, считает Турчинов, позволит подготовить многотысячный дополнительный резерв для ВСУ, Национальной гвардии и пограничников.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", – заявил Турчинов.

По его словам, министерство обороны Украины и Генштаб сейчас готовят проект закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения СНБО будет внесен в Верховную раду.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал уверенность в том, что эти действия нужны Киеву только ради психологического эффекта.

"Подобные игры проводятся исключительно для общей мобилизации населения вокруг одной идеи. Их единственная идея – это война, сопротивление, противодействие РФ. С утра до вечера какие-то маневры: кто-то форму выдает, кто-то ямы копает – все заняты чем-то "важным", все защищают отечество. Как только мобилизационный фон падает, люди понимают, что они находятся в "королевстве кривых зеркал", они впадают в нищету, а кучка негодяев, которые захватили вооруженным путем власть, просто продолжает их грабить. Можно сколько угодно мобилизовывать население Украины – воевать оно не будет. Воевать будут только те, у кого руки по локоть в крови, те, кто наворовал за эти годы и теперь хочет это защитить, и те, кто пытается избежать ответственности за государственный переворот и за десятки и сотни убитых людей", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, собрать дополнительную армию Киеву не удастся.

"Мобилизация станет призывом для слепых, глухих, кривых… Сегодня они не могут собрать призывников на официальную службу, потому что люди в бегах – кто в России, кто в Европе, и это граждане призывного возраста. А речь идет о тотальной мобилизации, то есть все должны стоять под ружьем. Естественно, при сопротивлении нынешней власти, при рейтинге (президента Петра) Порошенко в 5% никто не будет его защищать. В "российскую угрозу" никто не верит. Одно дело – на кухне рассказывать о том, какие "плохие россияне", а другое дело – с оружием в руках выходить, зачем-то стрелять и, не дай бог, быть убитым. Поэтому собрать новую армию Украине просто не удастся. Согнать людей за колючую проволоку можно, но они воевать не будут – им нечего защищать", – заключил Вадим Колесниченко.

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