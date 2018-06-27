Мнение: встреча Путина и Трампа возможна в трех европейских странах

СМИ назвали возможное место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. О шансах мировых столиц стать площадкой для возможной встречи президентов России и США в эфире радио Sputnik рассказал политический аналитик Станислав Бышок.

Белый дом рассматривает столицу Финляндии в качестве возможного места встречи президентов США и РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, хотя никакое окончательное решение о возможном саммите "пока не изложено на бумаге", "все готовятся к тому, что это может быть Хельсинки".

"Потенциальную встречу" лидеров обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который прибыл в Москву на переговоры.

Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня Дональд Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Владимиром Путиным.

Официальных заявлений о том, где и когда может пройти саммит Путина и Трампа, пока не делалось ни с одной, ни с другой стороны. Отсутствие официальных данных компенсируется многочисленными утечками в СМИ.

Так, в начале июня газета Times сообщила, что "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия". Позже другая газета – Financial Times – со ссылкой на высокопоставленного источника в РФ сообщила, что "стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически для встречи будет более удобна другая принимающая страна", но уже не Австрия. При этом австрийская газета Kronen Zeitung сообщает, что встреча готовится 15 июля в Вене.

В Москве, комментируя сообщения СМИ, заявили, что "на утечки не реагируют, но то, что всегда готовы к контактам, это всем известно".

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал предположения о возможном месте встречи двух президентов.

"Помимо Хельсинки и Вены, еще говорилось про Женеву. И на этом, на мой взгляд, список городов заканчивается, то есть это нейтральные страны, относящиеся к России и США равноудаленно. По крайней мере, хочется в это верить. Помимо этих трех стран и городов, достаточно сложно что-то предположить. Австрия с самого начала санкционного кризиса, несмотря на то, что она нехотя к нему присоединилась, заявляла, что по-прежнему готова к диалогу и готова стать мостиком между глобальным Западом и Россией. Понятно, что Финляндия тоже не против занять такую позицию, но все-таки Австрия была гораздо "громче" в предложении себя как нейтральной площадки. Особенность Финляндии, как и Австрии, в том, что она – не член НАТО, этот вопрос там даже не рассматривается, что подтверждает военную нейтральность стран. Нам до Финляндии ехать ближе, чем до Австрии. Но если это все-таки будет Австрия, то это будет еще косвенным образом некий намек со стороны Трампа, что он поддерживает жесткую антииммиграционную политику, которую проводит новый австрийский кабинет", – сказал Станислав Бышок.

Австрийский канцлер Себастьян Курц во время визита Владимира Путина в Австрию предложил российскому лидеру своего рода посредничество в налаживании отношений России и США и проявил готовность предоставить площадку в будущем для организации встречи на высшем уровне. В Кремле позже сообщили, что во время переговоров Путина и Курца возможность проведения встречи с Трампом в Вене действительно обсуждалась.

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