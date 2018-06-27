РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: встреча Путина и Трампа возможна в трех европейских странах

10:0827.06.2018
(обновлено: 10:47 27.06.2018)
02291
© AFP 2018 / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
СМИ назвали возможное место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. О шансах мировых столиц стать площадкой для возможной встречи президентов России и США в эфире радио Sputnik рассказал политический аналитик Станислав Бышок.

Белый дом рассматривает столицу Финляндии в качестве возможного места встречи президентов США и РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, хотя никакое окончательное решение о возможном саммите "пока не изложено на бумаге", "все готовятся к тому, что это может быть Хельсинки".

Владимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Политолог объяснил, почему возможная встреча Путина и Трампа пугает Лондон

"Потенциальную встречу" лидеров обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который прибыл в Москву на переговоры.

Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня Дональд Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Владимиром Путиным.

Официальных заявлений о том, где и когда может пройти саммит Путина и Трампа, пока не делалось ни с одной, ни с другой стороны. Отсутствие официальных данных компенсируется многочисленными утечками в СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Эксперт: вероятность встречи Путина и Трампа довольно велика

Так, в начале июня газета Times сообщила, что "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия". Позже другая газета – Financial Times – со ссылкой на высокопоставленного источника в РФ сообщила, что "стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически для встречи будет более удобна другая принимающая страна", но уже не Австрия. При этом австрийская газета Kronen Zeitung сообщает, что встреча готовится 15 июля в Вене.

В Москве, комментируя сообщения СМИ, заявили, что "на утечки не реагируют, но то, что всегда готовы к контактам, это всем известно".

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал предположения о возможном месте встречи двух президентов.

"Помимо Хельсинки и Вены, еще говорилось про Женеву. И на этом, на мой взгляд, список городов заканчивается, то есть это нейтральные страны, относящиеся к России и США равноудаленно. По крайней мере, хочется в это верить. Помимо этих трех стран и городов, достаточно сложно что-то предположить. Австрия с самого начала санкционного кризиса, несмотря на то, что она нехотя к нему присоединилась, заявляла, что по-прежнему готова к диалогу и готова стать мостиком между глобальным Западом и Россией. Понятно, что Финляндия тоже не против занять такую позицию, но все-таки Австрия была гораздо "громче" в предложении себя как нейтральной площадки. Особенность Финляндии, как и Австрии, в том, что она – не член НАТО, этот вопрос там даже не рассматривается, что подтверждает военную нейтральность стран. Нам до Финляндии ехать ближе, чем до Австрии. Но если это все-таки будет Австрия, то это будет еще косвенным образом некий намек со стороны Трампа, что он поддерживает жесткую антииммиграционную политику, которую проводит новый австрийский кабинет", – сказал Станислав Бышок.

Австрийский канцлер Себастьян Курц во время визита Владимира Путина в Австрию предложил российскому лидеру своего рода посредничество в налаживании отношений России и США и проявил готовность предоставить площадку в будущем для организации встречи на высшем уровне. В Кремле позже сообщили, что во время переговоров Путина и Курца возможность проведения встречи с Трампом в Вене действительно обсуждалась.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
27 июня 17:00
-
Мексика
-
Швеция
27 июня 17:00
-
Республика Корея
-
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Чемпионат мира по футболу 2018
27 июня 17:00
-
Мексика
-
Швеция
27 июня 17:00
-
Республика Корея
-
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена