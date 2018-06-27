Эксперт оценил возможности сотрудничества России и США в энергетике

В российском Минэнерго отметили перспективы сотрудничества с США в энергетике. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон и американский бизнес подходят к этому вопросу по-разному.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что у России и США есть много направлений сотрудничества в энергетике.

Новак со своим американским коллегой Риком Перри обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, его нынешнего состояния и перспектив. В частности, шла речь "о возможности расширения сотрудничества, в том числе, по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках – и в форме трубопроводного газа, и в форме СПГ".

"В этой части есть много направлений кооперации и сотрудничества", – сказал российский министр, добавив, что "энергетика может стать драйвером развития наших отношений".

Новак также пригласил Перри на Российскую энергетическую неделю – международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет с 3 по 6 октября в Москве.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что двустороннее взаимодействие должно базироваться на принципах честной конкуренции.

"Американцы всегда были, есть и будут нашими основными соперниками, особенно сейчас, когда они приняли решение о производстве своего СПГ, имея в виду поставлять его в Европу как раз в противовес нашему трубному газу. Хотя с точки зрения экономики это – блеф, потому что никогда этот американский СПГ не будет дешевле нашего газа, который мы сегодня продаем Европе. Поэтому говорить о том, что у нас будет какое-то очень тесное сотрудничество с американцами, довольно сложно. Вместе с тем, пока власти США предполагают, а бизнес уже ведет свою линию. Российские компании находят контакт со многими американскими компаниями, многие гиганты работают в России, находят такую возможность", – сказал Геннадий Шмаль.

Что касается строительства газопровода "Северный поток-2", против которого выступают США, то, по словам эксперта, Россия в этом вопросе опирается на позицию европейских властей и бизнеса, которые заинтересованы в проекте.

"Американцы всячески пытаются помешать осуществлению этого проекта. Но учитывая, что европейцы занимают в этих вопросах более или менее самостоятельную позицию, я думаю, что мы сумеем вместе с нашими европейскими партнерами обеспечить строительство, потому что это, главным образом, улучшение надежности газоснабжения, особенно, в период зимних холодов. Две последние зимы показали, что, когда трудно, кроме России обращаться не к кому. Россия всегда показывала себя как самый надежный партнер, и думаю, что это понимают многие руководители европейских государств и особенно бизнесмены", – заключил Геннадий Шмаль.

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