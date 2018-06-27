Эксперт рассказал, почему в НАТО говорят о потере превосходства в воздухе

Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы

Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы

В НАТО признали, что альянс теряет превосходство в воздухе. В эфире радио Sputnik эксперт Григорий Тищенко объяснил, на какой эффект, по его мнению, рассчитывают в альянсе.

В обозримом будущем НАТО рискует утратить превосходство в воздухе, говорится в новой стратегии альянса по развитию ВВС. Среди главных угроз называются современные системы ПВО и космические средства.

"Признаем, что десятилетия неоспоримых (по превосходству. — Прим. ред.) воздушных операций могут завершиться", — пишет пресс-служба альянса.

В новой стратегии излагаются нынешние и будущие условия, в которых будут действовать военно-воздушные силы союзников.

По мнению экспертов организации, будущие вызовы и угрозы станут транснациональными и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

В документе говорится, что альянс должен иметь возможность проводить операции против любого противника.

Подчеркивается, что специальные подразделения — морские и кибернетические — должны плотнее взаимодействовать с военно-воздушными силами.

Стратегия при этом предусматривает, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищенное воздушное пространство.

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на саммите организации 11-12 июля в Брюсселе страны-участницы проявят единство в принятии необходимых решений.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Григорий Тищенко оценил тезис НАТО о потере превосходства в воздухе.

"Американская сторона сейчас активно раскручивает требование к европейцам активнее участвовать в финансировании всех операций НАТО, увеличивать бюджеты. Но особого отклика это пока не получает. Один из веских аргументов, которые американцы пытаются использовать при нажатии на союзников, – это то, что авиация НАТО теряет свое превосходство в воздухе. И чтобы увеличить бюджеты стран-участниц, американская сторона очень активно этот тезис пропагандирует. Ведь авиация – это очень ресурсоемкое направление деятельности блока. К тому же, НАТО использует авиацию в маневрах, которые придвигаются все ближе к нашим границам. И тезис о превосходстве в воздухе, которое они теряют, пропагандируют еще и для того, чтобы увеличить количество самолетов, участвующих в этих операциях", — сказал Григорий Тищенко.

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