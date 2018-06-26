Эксперт: Запад оказался не готов увидеть Турцию, которая сближается с РФ

Предотвращение закупки Анкарой российских ЗРК С-400 – одна из приоритетных задач в отношениях США и Турции, заявил во вторник помощник госсекретаря Уэсс Митчелл. Эксперт Амур Гаджиев в эфире радио Sputnik разъяснил причины беспокойства Вашингтона.

Предотвращение закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является одной из приоритетных задач в отношениях США и Турции, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Наши текущие озабоченности – это добиться освобождения пастора Эндрю Брансона и других несправедливо задержанных (в Турции, – ред.) граждан США и местных сотрудников посольства; предотвратить закупку Турцией российских систем С-400 и разработать modus vivendi (временное соглашение, – ред.) применительно к нашим соответствующим силам и партнерам на местах для стабилизации ситуации в северной Сирии и предотвращения возвращения ИГ*", – сказал он на слушаниях в сенате.

В конгрессе находятся на рассмотрении два варианта оборонного бюджета США на 2019 год, которые предусматривают последствия для Турции в случае получения ЗРК С-400. Документы будут сведены в один, сейчас в одном из них идет речь о прекращении поставок Турции американских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей пятого поколения F-35, а в другом – о введении санкций в отношении Анкары.

После того, как содержание данных законопроектов стало известно, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от покупки ЗРК С-400.

Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах беспокойства Вашингтона.

"США стремятся удержать Турцию в орбите своего влияния. Последние события показывают, что Турция стремительно отходит от этой орбиты и становится более самостоятельной благодаря евразийскому и конкретно российскому вектору своей внешней политики. Конечно же, Запад это беспокоит: перспектива превращения Турции в самостоятельного субъекта региональной политики его не устраивает. Запад видит, что на фоне сближения России и Турции он теряет рычаги давления на Турцию", – сказал Амур Гаджиев.

По его словам, беспокойство Запада вызывают не только планы поставок российского оружия в Турцию, но и в целом укрепление российско-турецких связей.

"Сотрудничество Турции и России в энергетическом плане – по "Турецкому потоку", по строительству АЭС в Аккую, в военно-политическом плане – в частности, по сирийской проблеме, все это тревожит Запад, который привык воспринимать Турцию в качестве проводника своих интересов в регионе… Запад оказался не готов увидеть Турцию, которая проводит самостоятельную внешнюю политику, причем политику многовекторную", – считает Амур Гаджиев.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ

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