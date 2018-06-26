Мнение: Украина не "идет в неправильном направлении". Она летит в пропасть

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости

Три четверти украинцев (76%) считают, что страна идет в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала результаты социологического исследования.

Большинство украинцев (76%) считают, что страна идет в неправильном направлении. Таковы данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщают "Украинские вести".

Не согласны с этим 13%, еще 11% опрошенных затруднились с ответом.

Почти 60% респондентов говорят об ухудшении экономического положения их семей за последние полгода, еще 30% – об отсутствии изменений, и только у 8% экономическое положение стало лучше.

Важнейшей государственной проблемой остается война на востоке страны (78%). На втором месте – коррупция (55%), на третьем – безработица (29%).

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года. В нем приняли участие 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность составляет не более 2%.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги опроса.

"Я считаю, что 76%, которые считают, что Украина идет в неправильном направлении – это еще заниженная цифра. Страна, если говорить откровенно, летит в пропасть и экономически, и политически. Поэтому я думаю, что на самом деле практически все 100% населения Украины, как бы они ни были оболванены местной пропагандой, сейчас на самом деле понимают, что будет только хуже. Хотя бы потому, что никаких предпосылок для улучшения нет. Страна нищает, на востоке идет война, политически ситуация нестабильная, власть стремительно теряет остатки доверия. Ситуация только ухудшается и, к сожалению, будет ухудшаться и в дальнейшем", – сказала Наталья Макеева.

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