Военный эксперт: Европа пытается уйти из-под "удушающей опеки" США

Министры обороны девяти стран ЕС объявили о создании совместных сил реагирования. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, будет ли реализован этот проект.

Министры обороны девяти стран Евросоюза объявили о создании совместных европейских сил реагирования. Соответствующий договор о намерениях был подписан 25 июня в Люксембурге, сообщили СМИ.

Как отмечает Sputnik-Эстония, о желании участвовать в программе "Европейская инициатива военного вмешательства" заявили Франция, Германия, Бельгия, Британия, Дания, Нидерланды, Испания, Португалия и Эстония.

Инициатива реализуется в развитие идеи президента Франции Эммануэля Макрона, который в сентябре 2017 года заявил о желательности создания европейских вооруженных сил, способных действовать без поддержки НАТО и США.

Задачи инициативы разъяснила в интервью французской Le Figaro министр обороны Франции Флоранс Парли. "Оборона Европы требует единой стратегической культуры… Сроки и решения в ЕС по-прежнему слишком затянуты и не отвечают необходимостям, которые способны возникнуть из-за критических ситуаций в стране, где европейцы могут оказаться в условиях угрозы их безопасности", – отметила министр, имея, очевидно, в виду конфликтные регионы Северной Африки и Ближнего Востока.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал европейскую военную инициативу.

"Само по себе желание создать такую новую структуру объясняется тем, что Европа хочет уйти из-под влияния США, потому что НАТО – это фактически американская структура, предназначенная для того, чтобы держать Европу в узде. Конечно, прямо об этом не говорится, но создание совместных европейских сил реагирования – это попытка уйти из-под удушающей опеки Соединенных Штатов. А как это получится, пока трудно себе представить, и есть сомнения, что эта идея когда-нибудь будет реализована на деле", – сказал Виктор Литовкин.

В том числе, по его мнению, маловероятно, что новый проект будет профинансирован на достаточном уровне.

"НАТО требует, чтобы военные бюджеты стран-членов были на уровне 2% от ВВП, но и эти-то деньги далеко не все выделяют, только восемь стран из 29-ти. А где они найдут дополнительные деньги на новую структуру – это вопрос. В Европе вообще не любят выделять дополнительные деньги на военные нужды, они ведь понимают, что европейцам никто не угрожает. Политики могут говорить о "российской угрозе", но на деле ведь все понимают, что никакой угрозы от России не исходит", – отметил Виктор Литовкин.

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