Примаков: отношусь к запрету посещать Украину "с сожалением и сочувствием"

Журналистов не пустили на Украину для участия в конференции по свободе СМИ. В эфире радио Sputnik телеведущий Евгений Примаков рассказал о произошедшем, отметив, что на Украине по-своему трактуют защиту свободы прессы.

Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

Примакову объявили, что он несет угрозу безопасности, и запретили посещать Украину в ближайшие пять лет.

Слиер также запретили въезд на пять лет. После задержания в аэропорту, ее багаж долго досматривали, после чего заставили подписать документ о депортации. "У нас есть распоряжения сверху. Вы депортированы. Вам запрещается въезд в страну в ближайшие пять лет, и вы должны здесь расписаться", – приводит слова задержавших ее сотрудников Слиер.

Журналистка также рассказала, что не раз получала угрозы после посещения Киева три года назад.

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с этой ситуацией. "Я напоминаю, что все страны – участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе", – написал в Twitter представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В эфире радио Sputnik журналист, телеведущий Евгений Примаков отметил, что на Украине по-своему трактуют защиту свободы прессы.

"Я ехал сюда с мирной, адекватной повесткой: попытаться поговорить с людьми о том, что даже в контексте ожесточенного трагического гражданского конфликта свобода прессы должна быть обеспечена, что журналисты – не участники конфликта и надо к ним относиться прилично и с достоинством. Но, предполагаю, адекватность этого мнения и была самой неприятной. Потому что украинское медиасообщество, к сожалению, целенаправленно выкашивает все, что про диалог, про адекватность. Им нужно постоянное нагнетание истерии, это то, что они хорошо продают. Несложно представить, как они в этих условиях могли сегодня проводить запланированную панель, например, по недопущению hate speech, языка ненависти, когда они не допускают людей с альтернативной точкой зрения. Видимо, это такой "модус операнди" (лат., способ действия, план – ред.) и политического истеблишмента украинского и медийного сообщества: защищать свободу прессы, немножко ее попридушивая – не попридушил, значит, не защитил", – сказал Евгений Примаков.

По его словам, он относится ко всему произошедшему с чувством сожаления.

"Отношусь к этому с чувством глубокого сожаления и сочувствия. Со мной никакой беды не произошло. Меня просто объявили угрозой национальной безопасности, и закрыли на пять лет въезд сюда. Я отсюда вылечу. Проблемы не у меня и беда не со мной, а с этим самым политическим сообществом, политическим классом Украины", – сказал Евгений Примаков.

Посольство России в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД Максим Буякевич.

Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине – от отказа во въезде до задержаний и арестов.

В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию при органах госвласти 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД России не раз призывал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре прошлого года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Последним серьезным случаем притеснения свободы слова стал арест в мае текущего года руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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