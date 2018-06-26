Политолог о выделении ЕС Украине €1млрд: охотник и добыча держат друг друга

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до миллиарда евро при выполнении Киевом определенных условий, говорится в Twitter Cовета.
В сообщении уточняется, что мера направлена на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ. Она прошла согласование в Европарламенте, в поддержку предложения проголосовали 527 депутатов, против – 124.
Эти деньги дополнят средства, выделяемые МВФ и "другими донорами", и должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах.
Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что предстоит официальное подписание документов об оказании поддержки, оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов.
Финпомощь планируют перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами. Средства выделят в обмен на реализацию Киевом определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать.
В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал решение Евросоюза.
"Принятое решение можно сравнить со старой шуткой, когда охотник и его добыча держат друг друга. В данном случае международные кредиторы, МВФ, выдвигая очередные требования, вызывают все большее недовольство на Украине, поскольку эти требования слишком явно показывают, что Украина является страной с внешним государственным управлением. С другой стороны, меры, которые принимаются (антикоррупционный суд, новые законы), как правило, заканчиваются одним и тем же – неэффективностью. И эта цепочка продолжается на протяжении всего периода после госпереворота 2014 года. Разорвать ее не получается, так как главная причина ее возникновения – это борьба с Россией со стороны Запада, который использует с этой целью Украину", – сказал Владимир Джаралла.
По его мнению, нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине хватит лишь на латание дыр.
"Разрыв экономических связей с Россией обрушил промышленное и сельскохозяйственное производство Украины. Уничтожив сами себя, на Украине пытаются спасти ситуацию с помощью подобных вливаний. Миллиард евро, скорее всего, спасет платежную систему, которая не может существовать без подобных "капельниц". Вместе с тем нет никаких сомнений, что судьба этого миллиарда будет такой же, как предыдущих кредитов – с помощью различных хитроумных схем он будет разворован высшим руководством страны. К сожалению, последствия этого придется расхлебывать будущим поколениям – им придется выплачивать эти долги", – считает крымский политолог.
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