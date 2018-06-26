Политолог о выделении ЕС Украине €1млрд: охотник и добыча держат друг друга

Мужчина с флагами Украины и Евросоюза на границе Словакии и Украины в районе КПП Ужгород-Вишне-Немецкое

Мужчина с флагами Украины и Евросоюза на границе Словакии и Украины в районе КПП Ужгород-Вишне-Немецкое

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине одного миллиарда евро. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik рассказал, на что Киеву может хватить этих денег.

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до миллиарда евро при выполнении Киевом определенных условий, говорится в Twitter Cовета.

В сообщении уточняется, что мера направлена на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ. Она прошла согласование в Европарламенте, в поддержку предложения проголосовали 527 депутатов, против – 124.

Эти деньги дополнят средства, выделяемые МВФ и "другими донорами", и должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что предстоит официальное подписание документов об оказании поддержки, оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов.

Финпомощь планируют перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами. Средства выделят в обмен на реализацию Киевом определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал решение Евросоюза.

"Принятое решение можно сравнить со старой шуткой, когда охотник и его добыча держат друг друга. В данном случае международные кредиторы, МВФ, выдвигая очередные требования, вызывают все большее недовольство на Украине, поскольку эти требования слишком явно показывают, что Украина является страной с внешним государственным управлением. С другой стороны, меры, которые принимаются (антикоррупционный суд, новые законы), как правило, заканчиваются одним и тем же – неэффективностью. И эта цепочка продолжается на протяжении всего периода после госпереворота 2014 года. Разорвать ее не получается, так как главная причина ее возникновения – это борьба с Россией со стороны Запада, который использует с этой целью Украину", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине хватит лишь на латание дыр.

"Разрыв экономических связей с Россией обрушил промышленное и сельскохозяйственное производство Украины. Уничтожив сами себя, на Украине пытаются спасти ситуацию с помощью подобных вливаний. Миллиард евро, скорее всего, спасет платежную систему, которая не может существовать без подобных "капельниц". Вместе с тем нет никаких сомнений, что судьба этого миллиарда будет такой же, как предыдущих кредитов – с помощью различных хитроумных схем он будет разворован высшим руководством страны. К сожалению, последствия этого придется расхлебывать будущим поколениям – им придется выплачивать эти долги", – считает крымский политолог.

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