Ученый: у США в отношении Арктики возникают всякие "потаенные мысли"

США должны "вывести игру в Арктике на новый уровень", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. В эфире радио Sputnik ученый Александр Данилов высказал мнение, что говорить о необходимости сдерживания России в Арктике, как минимум, некорректно.

Соединенные Штаты должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень – в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, слова которого приводит агентство Reuters.

По мнению Мэттиса, частью этих перемен могло бы быть увеличение в регионе присутствия береговой охраны США.

Ранее американские военные заявляли, что Штаты изучают возможности сдерживания России в Арктике.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также к развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию.

На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран – членов НАТО.

Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз.

Своим видением ситуации с радио Sputnik поделился советник директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александр Данилов. По словам ученого, говорить о необходимости сдерживания России в Арктике, как минимум, некорректно.

"У США в отношении Арктики возникают всякие "потаенные мысли". Но как можно "сдерживать" Россию в Арктике? Россия там находится, как говорится, на своих водах, на своих землях. И военную базу там построила (на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа – ред.), и развивает судоходство – все это в рамках международного права. Россия не выходит за черту, чтобы говорить о ее "сдерживании". Поэтому я считаю, что это агрессивные заявления американцев. Не могу предположить, чего они боятся от действий России в Арктике. Да, Россия обновила место своего военного базирования, мы защищаемся – нам есть что защищать. Американцы бы лучше ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Более ста стран сделали это много лет назад, а американцы ведут себя так, как ведет себя ребенок: мол, не хочу, буду делать по-своему. Подразумевается, что они в Арктике, на акватории Северного морского пути могут плавать безо всяких разрешений, так, как им захочется. Но в арктических водах другие правила – международные, и надо им подчиняться", – сказал Александр Данилов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.