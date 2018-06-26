Колпаков: Дементьев был советским человеком в лучшем смысле этого слова

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни. Заместитель главного редактора "Литературной газеты" Леонид Колпаков в эфире радио Sputnik поделился своими чувствами от этой утраты.

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Анна Пугач.

"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни", – сказала Пугач.

Она отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

Андрей Дементьев – один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии СССР (1985 год). В 1972-1993 годах работал в журнале "Юность", 12 из них – главным редактором.

Заместитель главного редактора "Литературной газеты" Леонид Колпаков в эфире радио Sputnik поделился своими чувствами от скорбной новости.

"Я его видел совсем недавно, дней десять назад, обнялись, все как обычно: приезжай в Тверь на юбилей, приеду, пока-пока… Казалось, он будет вечным. Он долгие годы дружил с газетой, лауреат нашей премии "Золотой Дельвиг" (премия "За верность Слову и Отечеству" имени Антона Дельвига, известна как премия "Золотой Дельвиг", учреждена "Литературной газетой" – ред.). Мы с ним общались и в Твери, и в Нью-Йорке, и в каких-то поездках, и везде Дементьев был украшением – его улыбка, его стихи, которые знают миллионы людей… Наверное, сейчас нет более популярного поэта в стране, его книги расходились гигантскими тиражами. В нем оставалось такое, знаете, шестидесятничество: его благородство, его желание всегда помочь… Он был абсолютно благородным, нормальным, советским в лучшем смысле этого слова человеком, поэтом, замечательным надежным другом, очень добрым… Мои соболезнования Ане Пугач, его жене, и соболезнования всем нам, которым будет не хватать этого замечательного мастера", – сказал Леонид Колпаков.

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