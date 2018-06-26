Эксперт: число недовольных антироссийскими санкциями растет

Австрийские предприниматели недовольны последствиями антироссийских санкций. В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о перспективах возможного ослабления санкций.

Австрийский бизнес недоволен введенными в отношении России экономическими санкциями, пишет газета Oberösterreichische Nachrichten.

Предприниматели считают, что ограничительные меры лишь наносят ущерб местной промышленности. По данным издания, многим австрийским компаниям приходится искать обходные пути и испытывать большие финансовые потери.

Газета приводит в пример компанию Greisinger, которая занимается производством мясной продукции и работает с Россией с 1990-х годов. Из-за санкций за один день объемы ее продаж сократились с 13,5 млн евро почти до нуля, потери составили более 12,5% оборота.

"Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Все это затем отразилось на наших показателях", – отметил глава компании Франц Грайзингер.

Он убежден, что после отмены санкций компания быстро восстановит свои позиции в России.

Другой австрийской компании – Backaldrin, которая занимается производством специальных добавок для хлебопекарной промышленности, в свое время пришлось перенести производство в третьи страны, чтобы экспортировать товары в Россию.

"На это мы потратили миллион евро. Наша работа в России, продолжавшаяся 22 года, висела на волоске", – сказал глава компании Петер Аугендоплер.

По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, "де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено".

Профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер доказал вред санкций с помощью цифр: экспорт из ЕС в Россию с 2013 по 2016 год уменьшился на треть, до 72 млрд евро, а сокращение австрийского экспорта составило около 10%.

"В условиях экономической войны австрийские компании тоже вынуждены мириться с сопутствующим ущербом", – сказал Шнайдер.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение по поводу возможного ослабления антироссийских санкций.

"Пока о снятии санкций говорить рано. "Дело Скрипалей" показало, что определенный "запас прочности" у атлантического единства еще есть – даже при отсутствии доказательств причастности России к предполагаемому отравлению, западные страны объединились, чтобы противостоять мифической "российской угрозе". Но то, что у некоторых стран есть свое собственное мнение в отношении санкций, об этом мы знаем. И это не только Австрия, это и Италия, и многие другие страны или отдельные политические силы в них. Но пока они не составляют, скажем так, критической массы в вопросе отмены санкций в отношении России. Но то, что тенденция в этом направлении развивается, это очевидно. И возможно, что какие-то ослабления – по крайней мере, символические – мы увидим уже в следующем году", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен.

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