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"Скандальная ситуация". Украинский политик о похищении сына дипломата

12:3226.06.2018
(обновлено: 12:35 26.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции в КиевеАвтомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Киевская полиция сообщила, что похищенный ранее сын ливийского дипломата найден. Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что полицейские нашли похищенного ранее сына ливийского дипломата, сообщает RT со ссылкой на страницу полиции Киева в Facebook.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© Фото : Пресс-служба МВД Украины
Политолог: Украина по криминалу — "негритянский Гарлем"? Не совсем

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", – заявил Крищенко.

Как сообщили телеканалу "112 Украина" в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии 1992 года рождения, сын финансового атташе ливийского посольства на Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на его имя.

О похищении сына финансового атташе ливийского посольства сообщили накануне украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В свою очередь, полиция Киева подтверждала похищение человека, не приводя других деталей.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"Если бы такое случилось в Киеве с сыном любого дипломата США, или, например, Великобритании или Германии, был бы, конечно, большой скандал. В данном же случае ситуация тоже откровенно скандальная, но, может, не в такой степени. Суть же в том, что Украина сейчас является территорией, где не работает право, нет верховенства закона, где правоохранительная система не гарантирует людям безопасность. Люди никому не верят. Буквально вчера главный военный прокурор Украины (Анатолий) Матиос предположил, что если кто-то поймает мало-мальски узнаваемого политика и повесит его за ноги на столбе, то такой человек на будущих выборах будет самым рейтинговым кандидатом. И это говорит главный военный прокурор. На Украине сейчас банды разбираются между собой, а правоохранительная система во всем этом участвует: за небольшие деньги могут сделать так, чтобы прокуратура и полиция не вмешивались в ту или иную разборку – или, наоборот, чтобы они вмешались. Сегодня на Украине главное – не закон, а деньги", – сказал Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и ОдноклассникиА для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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