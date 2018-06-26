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Эксперт оценил планы США использовать пейнтбольное оружие в Афганистане

12:1126.06.2018
(обновлено: 12:13 26.06.2018)
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© AP Photo / David GuttenfelderАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, АфганистанАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
© AP Photo / David Guttenfelder
Армия США будет использовать пейнтбольное оружие в реальном бою в Афганистане, пишут американские СМИ. Военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как это может сказаться на ситуации в регионе.

Армия США заключила крупный контракт на закупку пейнтбольных винтовок, которые планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, пишет журнал Popular Mechanics.

Военнослужащий сил специального назначения армии США в Афганистане
© AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley
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Сообщается, что Сухопутные силы США выдали компании Pepperball контракт стоимостью 650 тысяч долларов, предполагающий массовые поставки в войска комплексов Variable Kinetic Systems (VKS), использующих пейнтбольный принцип. Оружие предназначено для стрельбы шариками, заполненными различными смесями. При ударе они разрываются, рассеивая облако отравляющих веществ.

По информации журнала, один из шариков для VKS использует ванилиламид пеларгоновой кислоты (PAVA) – синтетический порошок, распыляемый в виде аэрозоли и вызывающий временную потерю зрения и отсутствие дееспособности на непродолжительное время. Другой тип применяет слезоточивый газ. Третий основан на принципе комбинированного воздействия.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана
© РИА Новости / А. Соломонов
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По мнению экспертов, Variable Kinetic Systems может стать в ряде случаев хорошей альтернативой летальным образцам вооружения. Предполагается, что дислоцируемые в Афганистане части получат за счет этого дополнительные возможности по нейтрализации угроз, пишет Popular Mechanics.

Нелетальное оружие от Pepperball обладает высокой скорострельностью, а эффективная дальность стрельбы VKS может достигать 50 метров. Сама "винтовка" имеет сходство с карабином M4 – основным стрелковым оружием армии США.

Заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данная инициатива вряд ли будет способствовать нормализации ситуации в Афганистане.

"Я полагаю, что США, а конкретно Пентагон очень хочет показать эффективность борьбы в Афганистане. И поэтому начинаются всякие выдумки в отношении использования пейнтбольного оружия, либо еще что-то. Однако все это в реальности никак не способствует стабилизации ситуации в Афганистане. Потому что самая большая проблема не в том, есть ли у американских военнослужащих пейнтбольные винтовки. Самая большая проблема в том, что именно наличие американских войск в Афганистане является главным раздражающим фактором и способствует нестабильности в этой стране. И никакие пейнтбольные винтовки здесь помочь не могут", – сказал Владимир Евсеев.

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