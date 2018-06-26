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Эксперт: США "начинают маневрировать" в отношении "Северного потока-2"

11:3426.06.2018
(обновлено: 11:36 26.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моряВ порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Госдуме обвинили США в попытках протолкнуть свой газ в Европу. В эфире радио Sputnik независимый эксперт Николай Хренков высказал мнение, что американская политика в отношении "Северного потока-2" становится все более изощренной.

Высказывания Госдепа в адрес "Северного потока-2" говорят о желании Вашингтона протолкнуть свой газ на европейский рынок, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Мнение: США предлагают Европе "сомнительные перспективы" в газовом вопросе

"США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несет угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу", – сказал политик.

Также депутат подчеркнул, что пока Дания не согласует строительство газопровода, вероятность остановки проекта остается, но это не в интересах граждан Евросоюза.

Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2
Эксперт: США не смогут помешать "Северному потоку-2"

Ранее в американском дипведомстве выразили надежду, что ЕС остановит строительство "Северного потока-2" или переформатирует проект таким образом, чтобы он "отвечал требованиям энергетической независимости".

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков высказал мнение, что политика США в отношении ЕС и "Северного потока-2" становится все более изощренной.

"Видя, что Германия и Россия неуклонно нацелены на реализацию этого проекта, Госдеп начинает маневрировать: мол, надо проект приостановить, переформатировать… Тем не менее, их цель – любыми способами сорвать "Северный поток-2" – остается магистральной. И поскольку им никак не удается преодолеть сопротивление Европы, которая заинтересована в газопроводе, то они начинают вести более хитрую политику. Да, они могут каким-то образом задержать этот проект, включив юридические механизмы, оказывая давление на Еврокомиссию. Но сейчас, когда экономические отношения ЕС и США очень напряженные из-за протекционистской политики, которую проводит (президент США) Дональд Трамп, европейцы не готовы идти навстречу американским пожеланиям продавать им сжиженный газ, не считая Польши, которая из-за политических амбиций готова покупать СПГ в два раза дороже. Но в целом европейцы не готовы покупать более дорогой американский газ. Поэтому проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря ни на что", – сказал Николай Хренков.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год через Балтийское море от российского побережья до германского.

Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG остается получить согласие от Дании.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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