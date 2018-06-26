Мнение: ситуация с "гуляющим" по Украине оружием – парадоксальная

В прокуратуре Украины назвали количество "гуляющего" по стране оружия. Комментируя цифры в эфире радио Sputnik, политолог Семен Уралов высказал мнение, что у властей в Киеве есть только один выход в борьбе с нелегальным распространением оружия.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью theinsider.ua заявил, что по стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе.

"У нас в стране за четыре последних года более 40 тысяч производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10 процентов оружия, которое не учтено в государстве. Так что у нас 400 тысяч (единиц) оружия за рамками права", – сказал Матиос, добавив, что, по его мнению, все это оружие из зоны боевых действий в Донбассе.

По словам Матиоса, в 2014-2015 годах были тяжелые бои, и есть акты о потерях вооружения в боевых условиях.

"Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам", – сказал он, добавив, что все, кто ездил или помогал в зоне боев, привез оттуда, помимо посттравматического расстройства, еще и трофей – "кто патрон, кто гранатомет".

"Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни", – подчеркнул главный военный прокурор.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал ситуацию.

"Точных цифр, я думаю, не знает никто. Есть только один выход: укрепление правоохранительной системы, ужесточение обращения с оружием, а самое главное – ликвидация радикальных групп, которых называют активистами, патриотами. Но на это в Киеве точно не пойдут, потому что власть опирается именно на эти вооруженные группы – эти люди им нужны для организации террора, в первую очередь, на юго-востоке Украины. Поэтому и получается такой парадокс: с точки зрения государства и укрепления государственности нужно ликвидировать эти вооруженные группы радикалов, но с точки зрения политической целесообразности этого сделать нельзя. Ситуация постоянно ухудшается, потому что те, кто у власти, не заинтересованы в том, чтобы что-то менять", – сказал Семен Уралов.

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