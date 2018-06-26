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Мнение: сборной России в 1/8 финала ЧМ надо играть, как "в последний раз"

10:3126.06.2018
(обновлено: 10:32 26.06.2018)
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© Фото : РЦНКБолельщики за сборную РФ в Русском центре Науки и культуры в БейрутеБолельщики за сборную РФ в Русском центре Науки и культуры в Бейруте
© Фото : РЦНК
Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Соперник очень сильный, но опускать руки нельзя, отметил в эфире радио Sputnik спортивный эксперт Андрей Малосолов.

Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко. В плей-офф Чемпионата мира по футболу они встретятся с россиянами. Матч состоится 1 июля на московском стадионе Лужники.

Болельщица сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Египта
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чемпионат мира: Россия разгромила "сборную мира". По русофобии

Заключительная встреча группы B проходила в Калининграде и завершилась со счетом 2:2. У марокканцев голы забили Халид Бутаиб (14-я минута) и Юссеф Эн-Несири (81). В составе испанцев отличился Иско (19) и Яго Аспас (90+1).

Второе место в квартете B заняла Португалия. В субботу она встретится со сборной Уругвая, которой, в свою очередь, уступила Россия со счетом 3:0.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в третьем матче группового этапа внес определенные изменения в стартовый состав, решив поберечь крайних защитников, а также Александра Головина, который имел желтую карточку. 

Спортивный эксперт, руководитель спортивной редакции "Царьград" Андрей Малосолов в эфире радио Sputnik оценил шансы российской сборной.

"Соперник очень сильный. И играть надо так, как вчера играла против Испании сборная Марокко или против Португалии сборная Ирана – то есть с полной отдачей, с огромным желанием, тактически выверенно и патриотично, так скажем. Другого пути нет. Сейчас, после поражения от Уругвая с таким разгромным счетом, сборная Россия некую индульгенцию на критику пока имеет. Но в 1/8 финала надо играть так, как будто это будет последний матч в жизни. Две победы – над Саудовской Аравией и над Египтом – безусловно, важны, но они уже забудутся к тому моменту. И главное для всей страны, которая вчера получила довольно приличную пощечину, сыграть достойно. Можно и проиграть, но так, чтобы стране не было стыдно за свою сборную. Шансы у нас не самые высокие – Испания есть Испания. Но это не означает, что мы должны опускать руки и говорить: ну, знаете, мы проиграли самой Испании. Это уже 1/8 финала, терять нечего – надо биться", – сказал Андрей Малосолов.

Чемпионат мира – 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.

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Исландия
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Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
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Аргентина
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