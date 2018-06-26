Эксперт оценил перспективы модернизации самолета Ан-124 "Руслан"

ОАК пока не планирует создавать сверхтяжелый самолет на замену "Руслану", разрабатываются меры по поддержанию исправности имеющегося парка. В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил, в чем заключается смысл модернизации Ан-124.

Объединенная авиастроительная корпорация не планирует эскизное проектирование самолета на замену Ан-124, но разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка, сообщили РИА Новости в дивизионе транспортной авиации ОАК.

"Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), то, действительно, в настоящее время ПАО "Ил" ведет эскизное проектирование Ил-276. Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн", – рассказали в ОАК.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решение не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов оценил перспективы модернизации "Руслана".

"Все российские самолеты обслуживаются на базе ульяновского "Авиастара". Я думаю, там же и будет происходить модернизация. Там есть технологическая, инженерная, рабочая сила, которая может сегодня создать его заново. Глубокая модернизация связана с тем, что нужно будет ставить новые двигатели (они у нас уже есть), авионика должна быть новой, и нужно улучшить возможности по такелажно-монтажным работам. У него и так хорошие возможности погрузки и выгрузки, он – сквозного действия, что ускоряет процессы. Простой самолет на земле сегодня намного дороже, чем в полете. Если он четыре часа летит и четыре часа загружается, это неправильно – загружаться он должен вполовину меньше. Смысл модернизации в этом и будет заключаться: сделать его более экономичным в эксплуатации", – сказал Владимир Попов.

Ан-124 "Руслан" – один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.

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