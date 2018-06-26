Что заставляет Германию изменить отношение к санкциям? Мнение экономиста

Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций. Экономист Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что стоит за названными цифрами.

Германия ежемесячно теряет 618 млн евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия".

По словам политика, на Берлин приходится 40% всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы. Он подчеркнул, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией идут вразрез с национальными интересами Германии.

"Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 млн евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?", – сказал Фронмайер.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев прокомментировал это заявление.

"Сумма достаточно внушительная, если ежемесячные траты пересчитать в годовые. В случае с Германией очевидно, что санкции – это скорее политический процесс: немцы пока еще готовы нести убытки, хотя они достаточно серьезные и исчисляются не только в миллионах евро, но еще и в потере огромного количества рабочих мест. Все-таки в Германии товаропроизводящая экономика, ориентированная на экспорт. Но пока политические мотивы они ставят выше экономических. При этом один из факторов, который заставляет их задумываться о пересмотре санкций, это конфликт с США, с одним из важнейших экономических партнеров, и тот факт, что американцы выдавливают Германию с других рынков, в том числе и российского", – сказал Игорь Ковалев.

Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликтом. Позже санкции расширили. В июне этого года Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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