Политолог: в США прекрасно знали, кого они ведут к власти на Украине

На Западе замечают неонацистские тенденции на Украине лишь в той степени, в какой это не противоречит интересам самого Запада. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Дудчак.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала "прозрение" американского аналитического центра Атлантический совет относительно открытой деятельности нацистских групп на Украине и их сотрудничества с официальными властями этой страны.

"Дорогой Атлантический совет! Четвертый год мы твердим вам и всему миру, что Украину заполонили нацисты. Четвертый год ровно это вы вменяете нам в вину, когда приводите примеры наших фейков и пропаганды", – напомнила Симоньян.

"И вот у вас выходит статья. Цитирую заголовок: "У Украины реальная проблема с ультраправой агрессией. И нет, этот заголовок не написали RT"", – отметила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня".

"Дальше Атлантический совет пишет: нацистские группы получают госфинансирование, сотрудничают с муниципальными властями и органами госбезопасности, нападают на евреев, цыган, защитников окружающей среды и геев и ничего им за это нет", – процитировала Симоньян документ американского аналитического центра.

По ее словам, причина подобных "открытий" в том, что их авторы обычно совершенно не интересуются реальностью и при этом "железобетонно уверены в своей правоте".

"Какой же будет прекрасный мир, когда вы очнетесь от своих гладких и глупых учебников и методичек, ласковых посиделок с нашей и околонашей "демократической" публикой, готовой за ваши же гранты плести вам то, что вы хотите услышать, просмотров детсадовской аналитики на телеканалах, возглавляемых вашими же бывшими или будущими менеджерами, – и увидите очевидное", – отметила Симоньян.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Западе замечают неонацистские тенденции на Украине лишь в той степени, в какой это не противоречит интересам самого Запада.

"Через четыре года после Майдана и начала войны в Донбассе они вдруг заметили, что на Украине процветает неонацизм. Но они это замечают лишь в той степени, в какой это выгодно самому Западу. А выгодно ли Западу на самом деле ликвидировать ростки фашизма, неонацизма на Украине? Вряд ли. Они могут, конечно, пожурить киевские власти – и на этом все закончится. Даже если, предположим, они решат заменить в Киеве тех или иных деятелей, им все равно будет нужно, чтобы Украина продолжала свой нынешний курс", – сказал Александр Дудчак.

Он убежден, что американские политики во время "евромайдана" прекрасно понимали, кого они поддерживают в Киеве.

"На Западе, в Соединенных Штатах прежде всего, прекрасно знали, кого они ведут к власти в Киеве, что из себя представляют все эти ультраправые группировки, которые были главной "ударной силой" Майдана. Часть этих людей, такие как (нынешний председатель Верховной рады Андрей) Парубий, официально вошли во власть. Другие продолжают поддерживать контакты с властями и остаются влиятельными на Украине людьми. Все это известно – но на Западе предпочитают закрывать на все это глаза", – отметил Александр Дудчак.

Atlantic Council ("Атлантический совет") – американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Был основан в 1961 году.

Atlantic Council управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, занятыми вопросами международной безопасности и глобального экономического развития. Центр имеет штаб-квартиру в Вашингтоне.

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