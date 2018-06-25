РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Экономист оценил планы Китая и ЕС противостоять торговому протекционизму

18:5125.06.2018
(обновлено: 18:53 25.06.2018)
0170
© AP Photo / Ng Han GuanПрохожие возле магазина американских товаров в Пекине, КНРПрохожие возле магазина американских товаров в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Китай и ЕС выступили против торгового протекционизма. В эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец высказал мнение, что объединение сторон может стать началом создания нового замкнутого торгового пространства, в которое будет интегрирована и РФ.

Китай и ЕС выступают решительно против политики односторонних действий и торгового протекционизма, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ журналистам по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом.

Сталелитейный завод ArcelorMittal в Генте, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Экономист: США рассчитывали, что европейцы "проглотят" решение по пошлинам

В понедельник, 25 июня, в Пекине состоялся седьмой торгово-экономический диалог на высоком уровне Китай-ЕС.

"Обе стороны считают, что необходимо решительно противостоять политике односторонних действий и торговому протекционизму, не допустить, чтобы подобные действия нанесли удар и оказали негативное воздействие на мировую экономику", – приводит слова Лю Хэ сайт Госсовета КНР.

Китайский вице-премьер добавил, что диалог между сторонами проходит на фоне растущих в мире протекционистских настроений.

Cталелитейный завод в Китае
© AFP 2018
"Почти детективная история". Экономист о металлургических пошлинах США

Он подчеркнул, что КНР и ЕС обязались сообща защищать механизм многосторонней торговли на основе принципов ВТО, содействовать сбалансированной и взаимовыгодной экономической глобализации, а также совершенствовать систему глобального экономического управления.

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал мнение, что речь может идти о создании нового единого замкнутого торгового пространства от Европы до Китая, в которое будет интегрирована и Россия.

"По факту речь идет о том, что Китай переориентируется в своих торговых отношениях на Европу, Европа замыкается на Китае как на поставщике дешевой продукции и той, которую сама не производит, и они вместе будут эксплуатировать евроазиатский континент, включающий, кстати, и Россию. То есть по сути это попытки создания единого евроазиатского торгового пространства, в котором и Китай, и Европа хотели бы быть лидерами, процветать и торговать с теми странами, которые здесь расположены. Кстати, именно здесь сосредоточена большая часть населения Земли. И такой вариант развития событий – создание некоего нового единого замкнутого торгового пространства от Европы до Шанхая – вполне может стать определенным ответом на попытки американцев закрыть свой рынок для поставщиков продукции из Европы и из Китая. Это объединение выглядит вполне логичным, и оно не кажется мне простой декларацией. Думаю, что здесь далеко идущие намерения, которые вполне возможно могут в дальнейшем сформировать ось "Европа – Китай" с включением туда России", – сказал Алексей  Зубец.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий. Страны ЕС, Канада и Мексика первоначально получили отсрочку, однако с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них. Вашингтон обосновал свои решения соображениями национальной безопасности. 

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования. 

Еврокомиссия уже установила сборы на импорт американских товаров на 2,8 млрд евро. Они вступили в силу 22 июня и распространились на сталь, алюминий и сельскохозяйственные товары. 

На действия США ответили и в Пекине, обложив пошлинами некоторые американские товары.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
3
Уругвай
0
Россия
Матч окончен
2
Саудовская Аравия
1
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
3
Уругвай
0
Россия
Матч окончен
2
Саудовская Аравия
1
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена