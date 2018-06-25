Экономист оценил планы Китая и ЕС противостоять торговому протекционизму

Китай и ЕС выступили против торгового протекционизма. В эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец высказал мнение, что объединение сторон может стать началом создания нового замкнутого торгового пространства, в которое будет интегрирована и РФ.

Китай и ЕС выступают решительно против политики односторонних действий и торгового протекционизма, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ журналистам по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом.

В понедельник, 25 июня, в Пекине состоялся седьмой торгово-экономический диалог на высоком уровне Китай-ЕС.

"Обе стороны считают, что необходимо решительно противостоять политике односторонних действий и торговому протекционизму, не допустить, чтобы подобные действия нанесли удар и оказали негативное воздействие на мировую экономику", – приводит слова Лю Хэ сайт Госсовета КНР.

Китайский вице-премьер добавил, что диалог между сторонами проходит на фоне растущих в мире протекционистских настроений.

Он подчеркнул, что КНР и ЕС обязались сообща защищать механизм многосторонней торговли на основе принципов ВТО, содействовать сбалансированной и взаимовыгодной экономической глобализации, а также совершенствовать систему глобального экономического управления.

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал мнение, что речь может идти о создании нового единого замкнутого торгового пространства от Европы до Китая, в которое будет интегрирована и Россия.

"По факту речь идет о том, что Китай переориентируется в своих торговых отношениях на Европу, Европа замыкается на Китае как на поставщике дешевой продукции и той, которую сама не производит, и они вместе будут эксплуатировать евроазиатский континент, включающий, кстати, и Россию. То есть по сути это попытки создания единого евроазиатского торгового пространства, в котором и Китай, и Европа хотели бы быть лидерами, процветать и торговать с теми странами, которые здесь расположены. Кстати, именно здесь сосредоточена большая часть населения Земли. И такой вариант развития событий – создание некоего нового единого замкнутого торгового пространства от Европы до Шанхая – вполне может стать определенным ответом на попытки американцев закрыть свой рынок для поставщиков продукции из Европы и из Китая. Это объединение выглядит вполне логичным, и оно не кажется мне простой декларацией. Думаю, что здесь далеко идущие намерения, которые вполне возможно могут в дальнейшем сформировать ось "Европа – Китай" с включением туда России", – сказал Алексей Зубец.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий. Страны ЕС, Канада и Мексика первоначально получили отсрочку, однако с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них. Вашингтон обосновал свои решения соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

Еврокомиссия уже установила сборы на импорт американских товаров на 2,8 млрд евро. Они вступили в силу 22 июня и распространились на сталь, алюминий и сельскохозяйственные товары.

На действия США ответили и в Пекине, обложив пошлинами некоторые американские товары.

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