Политолог назвал истинных виновных в нападении на цыган во Львове

Глава СБУ Василий Грицак заподозрил Россию в нападении на табор цыган во Львове. Политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему на самом деле на Украине совершаются подобные преступления.

За нападением на лагерь цыган-ромов во Львове может стоять Россия, утверждает глава СБУ Василий Грицак. Его слова приводит канал "112 Украина".

"Я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять Россия", – сказал Грицак. Основанием для подобного заявления послужила его уверенность в том, что россияне "постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах".

По словам главы СБУ, Москва якобы пытается выставлять Украину радикальной страной, не соблюдающей права человека. Грицак подчеркнул, что атмосфера толерантности, которая "всегда была присуща Украине", должна сохраняться.

В минувшую субботу полиция сообщила о нападении на лагерь цыган группы неизвестных в масках. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему на самом деле на Украине происходят подобные преступления.

"Все, что плохое происходит на Украине – преследование инакомыслящих, убийства бесконечные, теперь эта история с цыганским лагерем – это все, конечно, результат их (киевских властей – ред.) политики, их выбора. От того, что разгул преступности в целом на Украине, очень много людей – бывшие "АТОшники" с оружием. Ко всему прочему – неонацистская идеология, эти все их "герои", которых они почитают. Все это приводит к определенным последствиям. На Украине все это есть, но, к сожалению, вместо того, чтобы бороться с этими вещами, Киев во всех бедах обвиняет Россию. Но мы к этому привыкли. И надо относиться к этому, наверно, с юмором, как, в общем-то, все и относятся, когда слышат, что в очередной проблеме Россия виновата. Ведь сделать с этим ничего нельзя, пока сам украинский народ не решит изменить положение", – сказал Антон Хащенко.

Представители Киева не раз обвиняли Россию в громких преступлениях, совершенных у них в стране. При этом никаких доказательств этому не приводили. Украинский премьер Владимир Гройсман, например, заявлял о причастности России к "убийству" журналиста Аркадия Бабченко, до того, как выяснилось, что покушение на него было инсценировкой.

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