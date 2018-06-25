РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Спортивный юрист: дискредитация российских футболистов – повод для иска

17:2325.06.2018
(обновлено: 17:26 25.06.2018)
0680
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФутболФутбол
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ФИФА опровергла публикацию в Mail on Sunday о якобы применении допинга в российском футболе. Такие публикации являются поводом для возможных судебных исков, объяснил в эфире радио Sputnik спортивный юрист Сергей Алексеев.

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с критикой в адрес британского журналиста Ника Харриса, который опубликовал материал о якобы применении допинга в российском футболе.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Политолог: USADA в отношении России дана установка – "искать черное"

В субботу в британском издании Mail on Sunday опубликовали статью Харриса, в котором журналист утверждал, что Федерация якобы знала о "нарушении антидопинговых правил в России".

В ФИФА отметили, что Харрис представил в своем материале крайне выборочный набор факторов, а также умолчал о том, что Федерация проводила расследование совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое согласилось с результатами и выводами.

"В своем материале журналист Харрис предоставляет трибуну для людей, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА", – сообщили в ФИФА в ответ на запрос РИА Новости.

Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Проверить россиян на допинг: в разгар ЧМ Запад "съехал" на любимую тему

В своем материале Харрис основывался на мнениях экс-главы WADA Ричарда Паунда и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

В ФИФА сообщили, что организация связывалась с Маклареном по этому вопросу, однако тот не говорил, что кто-то из футболистов нарушал антидопинговые правила. Кроме того, в ФИФА назвали Паунда и Макларена нерелевантными экспертами в отношении российского футбола. В организации пояснили, что бывший глава WADA и руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства не в курсе хода расследования федерации.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Идет информационная война, и в этой войне лучшая оборона – это нападение. Журналист Харрис, основывая свои выводы на мнениях Ричарда Паунда и Ричарда Макларена и игнорируя факты, которые могла предоставить другая сторона, тем самым фактически распространил недостоверную информацию, дискредитируя при этом не только российских спортсменов, но и ФИФА. Нет сомнений, что публикация этой недостоверной информации нанесла как минимум существенный моральный ущерб, не говоря о возможном материальном ущербе. И это, я считаю, является поводом для судебных исков с целью привлечения к гражданской ответственности, в том числе материальной. В случае же, если будет выявлен прямой умысел, то речь должна идти о привлечении конкретных физических лиц к уголовной ответственности по статье "клевета"", – считает Сергей Алексеев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
2
Уругвай
0
Россия
Матч идёт
1
Саудовская Аравия
1
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
2
Уругвай
0
Россия
Матч идёт
1
Саудовская Аравия
1
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена