Спортивный юрист: дискредитация российских футболистов – повод для иска

ФИФА опровергла публикацию в Mail on Sunday о якобы применении допинга в российском футболе. Такие публикации являются поводом для возможных судебных исков, объяснил в эфире радио Sputnik спортивный юрист Сергей Алексеев.

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с критикой в адрес британского журналиста Ника Харриса, который опубликовал материал о якобы применении допинга в российском футболе.

В субботу в британском издании Mail on Sunday опубликовали статью Харриса, в котором журналист утверждал, что Федерация якобы знала о "нарушении антидопинговых правил в России".

В ФИФА отметили, что Харрис представил в своем материале крайне выборочный набор факторов, а также умолчал о том, что Федерация проводила расследование совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое согласилось с результатами и выводами.

"В своем материале журналист Харрис предоставляет трибуну для людей, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА", – сообщили в ФИФА в ответ на запрос РИА Новости.

В своем материале Харрис основывался на мнениях экс-главы WADA Ричарда Паунда и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

В ФИФА сообщили, что организация связывалась с Маклареном по этому вопросу, однако тот не говорил, что кто-то из футболистов нарушал антидопинговые правила. Кроме того, в ФИФА назвали Паунда и Макларена нерелевантными экспертами в отношении российского футбола. В организации пояснили, что бывший глава WADA и руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства не в курсе хода расследования федерации.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Идет информационная война, и в этой войне лучшая оборона – это нападение. Журналист Харрис, основывая свои выводы на мнениях Ричарда Паунда и Ричарда Макларена и игнорируя факты, которые могла предоставить другая сторона, тем самым фактически распространил недостоверную информацию, дискредитируя при этом не только российских спортсменов, но и ФИФА. Нет сомнений, что публикация этой недостоверной информации нанесла как минимум существенный моральный ущерб, не говоря о возможном материальном ущербе. И это, я считаю, является поводом для судебных исков с целью привлечения к гражданской ответственности, в том числе материальной. В случае же, если будет выявлен прямой умысел, то речь должна идти о привлечении конкретных физических лиц к уголовной ответственности по статье "клевета"", – считает Сергей Алексеев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!