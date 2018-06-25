Мнение: ВСУ используют "заменитель" блицкрига в Донбассе

В ДНР рассказали о наступлении ВСУ под Мариуполем. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов высказал мнение о том, почему украинские военные с недавних пор постоянно применяют тактику локальных наступлений.

Украинские силовики предприняли неудачную попытку атаковать позиции ополченцев ДНР на мариупольском направлении, сообщил в понедельник, 25 июня, начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Вчера украинские силовики предприняли очередную неудачную попытку улучшить свои позиции на Мариупольском направлении… В районе 13.30 (совпадает с мск) (силовики – ред.) выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций. Украинские силовики не смогли скрытно подойти к нашим позициям, вследствие чего вновь попали в ловушку и понесли потери", – сказал Безсонов.

По его словам, украинские силовики бежали в направлении подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, "бросив свое оружие и трех раненных на поле боя".

"При отступлении ВСУ открыли артиллерийский и минометный огонь в направлении ДНР, в том числе по мирным населенным пунктам", – добавил Безсонов.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов отметил, что украинские военные с недавних пор постоянно применяют подобную тактику.

"После того как Россия предупредила Киев о недопустимости начала широкомасштабных боевых действий в Донбассе во время Чемпионата мира по футболу, украинские военные перешли к тактике локальных боевых действий. Это дает им возможность поддерживать в постоянном напряжении силы противника – ДНР и ЛНР, тренировать свои войска и успокаивать так называемое патриотическое общественное мнение, которое недовольно отсутствием побед. Параллельно украинцы проводят разведку боем – выискивают слабые места в обороне, чтобы в "час икс", уже во время широкомасштабного наступления ударить по ним. Украина и дальше будет эту тактику эксплуатировать – это такой эрзац, заменитель широкомасштабного наступления, украинского блицкрига", – сказал Эдуард Попов.

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