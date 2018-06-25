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Политолог рассказал, что стоит за словами в НАТО о "плохих дорогах" Европы

14:1725.06.2018
(обновлено: 14:53 25.06.2018)
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© AFP 2018 / ANP/Robin van LonkhuijsenТанки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, НидерландыТанки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
НАТО не успеет на войну с Россией из-за бюрократии и плохих дорог, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение о целях подобных публикаций.

Войска НАТО в случае конфликта с Россией могут проиграть первую фазу войны из-за плохих дорог и бюрократии. Пока основные части альянса будут добираться до восточных границ, российская армия займет всю Прибалтику, пишет The Washington Post.

Американские танки Абрамс на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Политолог прокомментировал переброску войск США в Восточную Европу

Как отмечает издание, проблему выявили военные игры, проведенные американским командованием в Европе. К примеру, тяжелая техника США возвращалась из Грузии (там проходили учения) в Германию (место постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге – все это время солдаты подразделения оставались без средств передвижения. Кроме того, пишет издание, рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских, поэтому технику приходилось разгружать и загружать заново.

В статье отмечается, что обычные трассы в Восточной Европе не подходят для переброски техники не только из-за плохого состояния дорожного полотна, но и географических особенностей. Например, двухполосная трасса из Польши в Литву проходит между озерами, и одна перевернувшаяся крупная машина может надолго заблокировать движение. Мосты же рискуют обрушиться под тяжелой техникой.

Военнослужащие Канады на военных учениях НАТО в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Не любые дороги – дороги. ЕС превратит свои автобаны в тропу войны

Проблемы создает и бюрократия, говорится в статье. Например, переброска техники по территории Германии может производиться только в будние дни и только ночью, а Швеция просит предоставлять заявку на передислокацию войск за три недели. Издание отмечает, что в случае объявления реальной войны бюрократические проволочки устранят, однако при локальном конфликте время может быть потеряно.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал публикацию.           

"Такие заявления и выводы появляются с периодичностью примерно раз в месяц – мол, необходимо вкладываться в инфраструктуру стран Восточной Европы, подготавливать ее для того, чтобы военные формирования НАТО себя там лучше чувствовали. По большому счету, готовится информационное поле к тому, чтобы объяснить большие вливания в Восточную Европу именно в военном плане. Такого рода заявления вызывают опасения – зачем странам НАТО развивать военно-транспортную инфраструктуру, если не укрепляться возле наших границ и не наращивать контингенты. Поэтому, мне кажется, очень важно внимательно следить за происходящим: будут ли серьезные программы по финансированию изменения военной инфраструктуры в Прибалтике, в целом в Восточной Европе. Нужно внимательно следить за тем, чтобы наращивание военного потенциала на наших границах не оставалось без наших ответных действий. Потому что такого рода подготовка НАТО не может быть просто в рамках системы "сдерживания России", которую давно ведут США. Это уже наступательные действия", – сказал Михаил Смолин.

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