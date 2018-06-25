Эксперт: район Аль-Букемаля – важная точка для Сирии

Сирийская армия сообщила, что зачистила от террористов почти 2 тысячи квадратных километров западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком. Этот успех прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.

Правительственные войска Сирии зачистили от террористической группировки "Исламское государство"* часть пустыни площадью почти 2 тысячи квадратных километров западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком, сообщается в заявлении сирийской армии.

"Подразделения нашей армии, дислоцированные в провинции Дейр-эз-Зор, освободили территорию в 1800 квадратных километров и вышли к иракской границе на точке "400" к западу от Аль-Букемаля после ликвидации большого количества террористов ИГ* в пустыне Дейр-эз-Зор", – говорится в заявлении.

Ранее командование сирийской армии объявило об освобождении от террористов ИГ* части пустыни площадью 2,5 тысячи квадратных километров к востоку от Пальмиры и к югу от поселения Хмейма – территории между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.

Взятие сирийской правительственной армией под свой контроль границы с Ираком в районе Аль-Букемаля прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Это важно, поскольку район Аль-Букемаля – как бы реперная точка на пути из Ирака в Сирию, это возможный путь снабжения и продовольствием, и любыми другими грузами, в том числе, при необходимости, военным снаряжением. Поэтому контроль над границей в этом районе со стороны законного правительства Сирии очень важен. В целом же это говорит о том, что наступление сирийской армии продолжается, несмотря ни на какое противодействие, прежде всего, со стороны западных стран. Оно продолжается и на северо-востоке, и на юге – в провинции Дераа, невзирая на большие сложности, связанные с взаимоотношениями с Израилем и с наличием американской базы в Ат-Танфе", – сказал Владимир Фитин.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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