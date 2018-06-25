Мнение: этническим венграм в Закарпатье "поблажек" от Киева не будет

МИД Венгрии жестко раскритиковал Киев за ситуацию вокруг венгерского нацменьшинства в Закарпатье. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Савин высказал мнение о перспективах нормализации ситуации в этом вопросе.

Напряженные отношения Украины с Россией не могут быть оправданием нарушения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат пояснил, что Будапешт понимает стремление Киева избавиться от влияния Москвы через язык и школы.

"Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?", – возмутился Сийярто.

Он напомнил, что именно Венгрия была самым "громким сторонником" безвизового режима Украины с Евросоюзом и сейчас была бы рада вернуться к той политике, которую вел Киев до принятия закона об образовании.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров. В мае Сийярто заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.

В эфире радио Sputnik главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог Леонид Савин прокомментировал ситуацию.

"Положение с этническими венграми на Украине сейчас довольно критическое. Были попытки как-то повлиять на решение Киева и на действия радикальных националистов, но они ни к чему не привели. Более того, была запрещена работа приемной евродепутата от одной из венгерских партий, которая пыталась нормализовать ситуацию, общаться с венграми на местах. Но учитывая ту политику радикальной нацификации, которую проводит Киев, вряд ли стоить говорить, что этническим венграм, румынам или другим нацменьшинствам и группам, которые проживают в регионе – тем же русинам – будут сделаны какие-то поблажки, льготы или будут соблюдаться их права и свободы. Об этом говорить не приходится. Поэтому естественно, что официальный Будапешт и представители других государств будут все чаще указывать Киеву на его ошибки и оказывать политическое давление, насколько это будет в их силах", – сказал Леонид Савин.

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