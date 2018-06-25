Мнение: среди сирийцев окрепла уверенность в скорой победе над террористами

Правительственные войска совместно с отрядами "Сирийской свободной армии" и при поддержке ВКС РФ отразили наступление террористов на юге Сирии, сообщили российские военные. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС России отразили наступление боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в южной зоне деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Уточняется, что террористы атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства.

В результате столкновений боевики потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми. Среди военнослужащих сирийской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, пока не известно.

Накануне на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Дераа. Таким образом, таких населенных пунктов в южной зоне уже двенадцать.

Центр по примирению враждующих сторон организовал доставку гуманитарной помощи жителям. Сегодня в Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайбу должны прибыть три конвоя ООН.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В последнее время уже системным образом вооруженная оппозиция в составе "Свободной сирийской армии" целыми отрядами переходит на сторону правительственной армии. И это говорит, прежде всего, об успехе посреднической миссии, которую российский Центр примирения (враждующих сторон), которую российские военные как миротворцы осуществляют в Сирии. То, что целые населенные пункты, целые боевые отряды переходят на сторону властей, говорит о том, что уверенность в скорой окончательной победе над террористами окрепла среди рядовых сирийцев. Они уже не опасаются последствий и уверены, что правительственная армия их защитит. Российские посредники оказывают всяческое содействие этим процессам. И, наверное, такое миротворческое присутствие России в регионе оказывает на ситуацию не меньшее влияние, чем поддержка сирийской правительственной армии со стороны российских ВКС. Появляется уверенность, что сирийцы смогут самостоятельно закончить уничтожение боевиков, хотя в то же время они всегда могут рассчитывать на поддержку российских военных", – сказал Игорь Шатров.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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