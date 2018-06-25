Военный эксперт оценил перспективы создания на Украине боевого робота

ВСУ начали испытания боевого робота "Охотник". В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что Украина находится на очень раннем этапе создания подобной техники.

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook.

В пресс-службе отметили, что во время испытаний проверяются возможности "Охотника" преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи. По оценкам разработчиков, комплекс может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное. Отмечается, что после испытаний "Охотник" может быть принят на вооружение украинской армии.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что Украина находится на очень раннем этапе создания подобной техники.

"Судя по заявлениям, на Украине только идут испытания, прорабатываются различные концепции использования роботизированного комплекса, аналогичного российскому комплексу "Уран-9". Это роботизированная платформа для установки на нее различного вооружения или спецсредств для облегчения действий пехоты и легкой бронетехники на тактическом поле боя – можно устанавливать пулеметы, пушку. На Украине процесс находится на этапе испытаний, речь не идет о массовом производстве. Украина находится на очень раннем этапе развития подобной техники, и я не думаю, что в ближайшие годы она выйдет на массированное производство эффективных роботизированных средств. Возможно, появятся несколько образцов, которые будут возить по выставкам. Возможно, единичные комплексы поступят в войска с целью демонстрации развития вооруженных сил", – сказал Борис Рожин.

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