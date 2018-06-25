"Война по всем правилам". Экономист о призыве Трампа по торговым пошлинам

Президент США Дональд Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие, по его мнению, цели преследуются.

Президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными мерами в области торговли со стороны США против тех стран, которые не избавятся от торговых барьеров и пошлин.

"США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнутся с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США", – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что "торговля должна быть справедливой", а не "улицей с односторонним движением".

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления американского лидера.

"Пошлины в рамках международной торговли регулируются нормами ВТО. Поэтому призывы Трампа – это провокационная вещь, это тонкая форма взвинчивания новых спиралей торговой войны. Поскольку то, что происходит сейчас – это только начальная стадия. Трамп ведет войну по всем правилам бизнес-войн, где он является специалистом: он призывает страны снять пошлины, что невозможно, и на основании этого сам будет вводить дополнительные пошлины. Это делается для того, чтобы распахнуть рынки для американских товаров. Стратегия просматривается: американцы будут устанавливать и повышать пошлины, тем самым понижая конкурентоспособность импортных товаров, а другие страны, именно под давлением, будут вынуждены либо не противодействовать США, либо, действительно, снижать пошлины. Это стратегия выравнивания отрицательного баланса и, возможно, трансформация его в положительный в пользу США. Импорт иностранных товаров на рынок США будет уменьшаться, а экспорт американских товаров, по замыслу, будет увеличиваться. Вот и вся простая арифметика", – сказал Владимир Васильев.

США в конце марта ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий. Страны ЕС, Канада и Мексика первоначально получили отсрочку, однако с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них. Вашингтон обосновал свои решения соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования. В Минэкономразвития заявили, что Москва введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

Еврокомиссия уже установила сборы на импорт американских товаров на 2,8 млрд евро. Они вступили в силу 22 июня и распространились на сталь, алюминий и сельскохозяйственные товары. Брюссель при этом заявил, что готов отменить ограничения, если Вашингтон отменит свои.

На действия США ответили и в Пекине, обложив пошлинами некоторые американские товары.

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