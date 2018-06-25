"Здесь нет ничего тайного". Эксперт о возвращении Ка-52 из Сирии

Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию, сообщает российское Минобороны. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что РФ показывает пример открытости своих действий в САР.

Экипажи двух вертолетов и боевые машины Ка-52 доставлены в Россию после выполнения задач в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в Ан-124 "Руслан".

Пилоты вертолетов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации, добавляется в сообщении.

Всего за прошедшую неделю в Россию из Сирии вернулись одиннадцать боевых самолетов и вертолетов.

Кроме этого, из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме "Хмеймим".

Комментируя это сообщение в эфире радио Sputnik, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин, отметил, что Россия демонстрирует в Сирии полную открытость.

"Возвращение вертолетов свидетельствует о том, что уже выполнены боевые задачи, которые были поставлены перед этими экипажами: уничтожение террористов, их объектов и так далее. Или это может быть связано с регламентными работами, которые нельзя провести в полевых условиях. Это рабочий процесс, здесь нет ничего тайного. Минобороны демонстрирует полную открытость действий в Сирии – беспрецедентную открытость. В то время как наши "партнеры" вообще не сообщают, сколько у них там боевой техники, какие задачи выполняются. В этом отношении Россия показывает замечательный пример, как нужно бороться с терроризмом. Чтобы не каждый в одиночку и не так, когда один использует террористов как оружие, а другие уничтожают их, потому что понимают, что это – угроза всему миру", – сказал Александр Жилин.

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