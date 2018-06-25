Эксперт прокомментировал победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

Избирком Турции объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему победитель определился уже в первом туре, несмотря на прогнозы.

Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства. Его результат – 52,55% голосов при подсчете 99% бюллютеней.

Десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия демократии народов. Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

Выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, Эрдоган пообещал работать днем и ночью, чтобы превратить свою страну в пример для всего мира.

"Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Эрдоган был фаворитом президентской гонки, однако, судя по данным большинства социологических опросов, многие избиратели полагали, что победу он одержит только во втором туре. О том, с чем были связаны подобные ожидания, в эфире радио Sputnik рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Мне кажется, что эти ожидания генерировал основной соперник Эрдогана (Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии – ред.). И, наверное, у него, действительно, были предположения, что он по своему политическому значению в стране сравнялся с Эрдоганом. Такие же ожидания генерировали и оппозиционные партии. В какой-то мере они создавали фон. Можно понять и правящую партию, и самого Эрдогана – им было не очень с руки самих себя прогнозировать. Поэтому накануне выборов были прогнозы, что, возможно, предстоит второй тур выборов. К тому же, не надо сбрасывать со счетов, что это не игра, а отражение настроений и политических взглядов в стране. Одним словом, в принципе, то, что мы сегодня видим, – это не неожиданность, а закономерное отражение тех объективных условий политической и экономической жизни, которые в настоящее время сложились в Турции", — сказал Владимир Оленченко.

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