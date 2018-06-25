"Не просто декларации". Эксперт о проектах Южной Кореи в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

Южная Корея начинает переговоры по экономическим проектам в КНДР. Есть ли для этого необходимые условия, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

Южная Корея возобновляет экономические проекты с КНДР, сообщает министерство Республики Корея по делам национального объединения. Планируется провести переговоры по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения между странами, а также сотрудничеству в области лесного хозяйства.

Рабочие встречи по транспорту планируется провести 26 и 28 июня в демилитаризованной зоне, а встреча по лесному хозяйству намечена на 4 июля. Место ее проведения будет определено позднее.

Делегации на переговорах будут возглавлять чиновники на уровне заместителей министров транспорта и охраны окружающей среды, лесного хозяйства.

"Через отраслевые встречи по сотрудничеству в области железнодорожного, автомобильного транспорта и лесного хозяйства мы будем строить основу для долгосрочного развития отношений Юга и Севера, для прочного мира на Корейском полуострове, искренне обсуждая направления реализации "Пханмунджомской декларации"", – отмечается в сообщении.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов выразил мнение, что у проектов есть реальная перспектива.

"Я думаю, что отношения будут развиваться весьма позитивно – для этого есть все условия, в частности, намерение США снизить напряженность на Корейском полуострове. Из чего исходит администрация Трампа, сказать трудно, но факт налицо. Такое сотрудничество между КНДР и Республика Корея уже было в период примерно с 2002 по 2007 год. В Южной Корее это называли политикой "солнечного тепла", когда, среди прочего, был создан довольно обширный специальный экономический район Кэсон, который весьма продуктивно работал на благо обеих стран. Так что, я думаю, это вполне реальная перспектива развития, а не просто декларации. И теперь крайне сложно будет обратить вспять весь этот процесс – назад отыграть будет практически невозможно", – сказал Владимир Терехов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля первый раунд переговоров в пограничном пункте Пханмунджом. Они приняли декларацию, заявив о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в Сеуле консервативных администраций.

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