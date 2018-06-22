Политолог: USADA в отношении России дана установка – "искать черное"

В США призвали проверить сборную России по футболу на допинг. Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что на фоне сложившегося на Западе отношения к РФ стоило ждать чего-то подобного.

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА проверить сборную России по футболу на допинг после ее выхода из группы на Чемпионате мира, пишет The Telegraph.

По словам Тайгарта, внезапные улучшения спортивных результатов российских футболистов должны стать поводом для дополнительного тестирования на допинг.

"Необычайно высокие результаты требуют новых проверок", – подчеркнул он. Тайгарт отметил, что делать выводы исключительно на этом основании, не имея каких-либо доказательств, нельзя.

Ранее он заявлял, что сборная России должна пройти "агрессивную проверку", чтобы защитить доверие общественности к Чемпионату мира, пишет Telegraph.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что в период подготовки к Чемпионату мира российские футболисты сдали более 120 допинг-проб по линии ФИФА и еще более 200 по линии УЕФА и РУСАДА – и все они оказались чистыми.

"Залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка спортсменов и огромная поддержка всей страны", – подчеркнул врач национальной команды.

По итогам двух матчей в группе А российская команда одержала победы над Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом 8:1, досрочно обеспечив себе выход в финальную часть Чемпионата мира. Сборная США по футболу в турнире не участвует.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что на фоне сложившегося в последнее время отношения на Западе к России стоило ждать подобных обвинений.

"Конечно, сборная России удивила всех. И в шутку многие болельщики говорили о том, что чем-то "кормят" их (футболистов – ред.). А серьезно – очевидно было, что если сборная России будет выступать удачно, то, конечно же, со стороны и американского антидопингового агентства, и британцев, которые уже неоднократно пытались давить на эту тему, появятся подобные обвинения. И в этом плане, я думаю, ФИФА к этому готова, поэтому каких-то серьезных скандалов я не ожидаю. Я думаю, что ни у кого из российских футболистов проблем с допингом сейчас нет. Поэтому ничего кроме "медийного хайпа" ни американские, ни британские представители не добьются", – сказал Григорий Добромелов.

Он считает, что попытки дискредитировать Россию будут продолжаться. Однако, как отметил политолог, пока они абсолютно безрезультатны.

"Британским и американским медиа и чиновникам дана команда – искать любые поводы для дискредитации России, что они и делают. А, не имея каких-то серьезных поводов, их приходится придумывать. Это сродни заявлениям (главы украинского МИД Павла) Климкина о том, что надо постараться испортить впечатление болельщиков о российском чемпионате. Когда есть установка пытаться искать во всем черное, то, исходя из бюрократической логики, это будет продолжаться делаться. Потому что им просто-напросто надо отчитываться перед своим руководством – что они предпринимают для дискредитации чемпионата в России. И, кстати, пока это не очень получается. Но попытки будут продолжаться. Поскольку не очень получается с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения работы с болельщиками, сейчас вот пробуют некую спортивную тему", – заключил Григорий Добромелов.

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