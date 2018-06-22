РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: USADA в отношении России дана установка – "искать черное"

18:3822.06.2018
(обновлено: 18:39 22.06.2018)
0930
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Россия - ЕгипетФутбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В США призвали проверить сборную России по футболу на допинг. Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что на фоне сложившегося на Западе отношения к РФ стоило ждать чего-то подобного.

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА проверить сборную России по футболу на допинг после ее выхода из группы на Чемпионате мира, пишет The Telegraph

По словам Тайгарта, внезапные улучшения спортивных результатов российских футболистов должны стать поводом для дополнительного тестирования на допинг.

"Необычайно высокие результаты требуют новых проверок", – подчеркнул он. Тайгарт отметил, что делать выводы исключительно на этом основании, не имея каких-либо доказательств, нельзя.

Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Проверить россиян на допинг: в разгар ЧМ Запад "съехал" на любимую тему
Ранее он заявлял, что сборная России должна пройти "агрессивную проверку", чтобы защитить доверие общественности к Чемпионату мира, пишет Telegraph.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что в период подготовки к Чемпионату мира российские футболисты сдали более 120 допинг-проб по линии ФИФА и еще более 200 по линии УЕФА и РУСАДА – и все они оказались чистыми.

"Залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка спортсменов и огромная поддержка всей страны", – подчеркнул врач национальной команды.

По итогам двух матчей в группе А российская команда одержала победы над Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом 8:1, досрочно обеспечив себе выход в финальную часть Чемпионата мира. Сборная США по футболу в турнире не участвует.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что на фоне сложившегося в последнее время отношения на Западе к России стоило ждать подобных обвинений.

"Конечно, сборная России удивила всех. И в шутку многие болельщики говорили о том, что чем-то "кормят" их (футболистов – ред.). А серьезно – очевидно было, что если сборная России будет выступать удачно, то, конечно же, со стороны и американского антидопингового агентства, и британцев, которые уже неоднократно пытались давить на эту тему, появятся подобные обвинения. И в этом плане, я думаю, ФИФА к этому готова, поэтому каких-то серьезных скандалов я не ожидаю. Я думаю, что ни у кого из российских футболистов проблем с допингом сейчас нет. Поэтому ничего кроме "медийного хайпа" ни американские, ни британские представители не добьются", – сказал Григорий Добромелов.

Он считает, что попытки дискредитировать Россию будут продолжаться. Однако, как отметил политолог, пока они абсолютно безрезультатны.

"Британским и американским медиа и чиновникам дана команда – искать любые поводы для дискредитации России, что они и делают. А, не имея каких-то серьезных поводов, их приходится придумывать. Это сродни заявлениям (главы украинского МИД Павла) Климкина о том, что надо постараться испортить впечатление болельщиков о российском чемпионате.  Когда есть установка пытаться искать во всем черное, то, исходя из бюрократической логики, это будет продолжаться делаться. Потому что им просто-напросто надо отчитываться перед своим руководством – что они предпринимают для дискредитации чемпионата в России. И, кстати, пока это не очень получается. Но попытки будут продолжаться. Поскольку не очень получается с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения работы с болельщиками, сейчас вот пробуют некую спортивную тему", – заключил Григорий Добромелов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч идёт
0
Нигерия
0
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч идёт
0
Нигерия
0
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена