Мнение: все больше людей на Западе начинают понимать – РФ во многом права

Транспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция

Транспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция

Минобороны РФ предъявило доказательства инсценировки химатаки в Сирии. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какое значение имеет предъявление подобных доказательств.

Провокаторы умышленно внесли зарин в пробы, чтобы обвинить сирийские правительственные силы в атаке на сирийский Хан-Шейхун год назад, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Наряду с хлорорганическими соединениями в некоторых пробах нашли продукт разложения зарина. Но авторы доклада о применении химоружия не связывают это с использованием зарина, а объясняют это тем, что в помещении проводилась дегазация водой пострадавших в инциденте.

Доказательством того, что это была провокация, служат и характеристики воронки, оставшейся после взрыва.

"Она (воронка – ред.) была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Обращаю ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована", – сказал представитель российского военного ведомства.

Кириллов отметил, что особое недоумение вызывают видеоматериалы и кадры, на которых изображены люди без специальных средств защиты органов дыхания и кожи, сделанные в первые часы после химинцидента.

"Это указывает на отсутствие зарина в воронке, так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, так же как и те, кто оказывал помощь пострадавшим", – заключили в Минобороны.

Там также добавили, что недавняя атака на Думу – аналогичная инсценировка, а миссия ОЗХО пренебрегает стандартами расследования, что привело к подтасовке данных.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik рассказал о значении представления таких доказательств.

"Подобного рода доказательства, предъявляемые сегодня миру, все больше и больше подталкивают людей, которые склонны к критическому мышлению, – а таких становится все больше – к осознанию того, что в Сирии Россия действительно ведет войну с экстремистами, что никакого химического оружия у (президента Сирии Башара) Асада нет, и, естественно, никто его не применяет. Доктрина России – это доктрина правды. Нам не нужно лишний раз придумывать специальные аргументы, мы просто демонстрируем то, что есть на самом деле. Рано или поздно значительная часть населения тех стран, которые мы называем цивилизованными, убедится в том, что права именно наша страна – права, поддерживая Башара Асада, права, сражаясь против исламистских группировок, и во многом другом тоже права", – сказал Богдан Безпалько.

Вместе с тем, по его мнению, пока не стоит ждать кардинальных перемен во взглядах на Россию жителей западных стран, но к этому все идет.

"Те люди, которые приехали сюда (в Россию – ред.) на Чемпионат мира по футболу, уже сейчас могут убедиться в том, что картинка, которую им показывали СМИ в их странах, не соответствует действительности. Вот мы и будем продолжать предъявлять и дальше эти доказательства, пока они не достигнут критической отметки и не произойдет перелом. Конечно, пока я не ожидаю каких-то резких перемен, но количество людей, которые перестанут верить западной пропаганде, увеличится", – отметил политолог.

Инцидент с "применением химического оружия" в Хан-Шейхуне провинции Идлиб произошел 4 апреля прошлого года. Позже миссия ОЗХО по установлению фактов обнародовала доклад о том, что на месте был использован зарин.

После этого миссия ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) приступила к работе по установлению виновных в атаке. Осенью было объявлено, что ответственность за инцидент несет Дамаск.

Сирия неоднократно заявляла, что никогда не применяла химоружие, а все запасы химвеществ были вывезены из страны под контролем ОЗХО.

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