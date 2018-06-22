Политик: Порошенко снял запрет на въезд Москальковой по трем причинам

Президент Украины Петр Порошенко разрешил российскому омбудсмену Татьяне Москальковой въезд на Украину, сообщили в Раде. Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных на Украине россиян, сообщила уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину", – приводит слова Денисовой сайт украинского телеканала "Общественное ТВ"

Денисова отметила, что об этом она просила лично президента, и тот выполнил ее просьбу.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Порошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсмена по многим причинам. Самая первая – конъюнктура европейского рынка по отношению лично к Порошенко и к Украине в целом стала резко меняться. И это ощущает и он, и его окружение. Второе – Порошенко звонил президенту России Владимиру Владимировичу Путину, и разговор был конкретно о Минских соглашениях, о росте жертв (на юго-востоке Украины – ред.) и о тех проблемах, которые могут быть у Украины в связи с неисполнением Минских соглашений. И Порошенко это тоже понимает. Третье – при всем негативе, который складывается на Украине в отношении Порошенко, он все равно готовится к избирательной кампании, и ему нужна часть людей, которые нейтральны, и ими нужно "овладеть". По этой причине он дал согласие и дальше будет "проводить игру"", – сказал Вадим Колесниченко.

Он также высказал мнение о том, почему до сих пор тормозится процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

"Повлияет ли это (визит российского омбудсмена на Украину – ред.) на обмен пленными? На самом деле это не может повлиять ни в ту, ни в другую сторону по одной простой причине – вопрос обмена ведется другими людьми. Этим занимаются уже с января, после последней передачи пленными, но блокируется все исключительно украинской стороной, которая в последний момент выдергивала те или иные фамилии из списка по своему усмотрению. Потому что эти списки (для Киева – ред.) – это инструмент как для манипуляции общественным мнением, так и для расправы с инакомыслием. Так что в целом для Порошенко, конечно, позитивно то, что состоится встреча нашего омбудсмена. Таким образом он покажет своим европейским и американским кураторам, что он склонен к переговорам и может вести дипломатический диалог", – заключил политик.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.