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Эксперт: на Украине и правда есть аналог "Арматы", но это ничего не меняет

12:2122.06.2018
(обновлено: 12:23 22.06.2018)
011900
© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerУкраинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
На Украине утверждают, что нашли аналог российского танка "Армата". Член-корреспондент РАРАН Константин Сивков в эфире радио Sputnik рассказал, о чем идет речь, отметив, что все разработки велись еще до выхода страны из Советского Союз

На Украине существует проект танка, который может составить конкуренцию российской "Армате", об этом говорится в статье украинского военного эксперта Михаила Жирохова, опубликованной в издании "Деловая столица".

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© AP Photo / Efrem Lukatsky
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По словам Жирохова, речь идет о разработанном в Советском Союзе проекте "Объект 477", который также известен как "Боксер" или "Молот". Разработка проекта, который планировалось оснастить 152-миллиметровым орудием, тепловизором и "буквально напичкать электроникой", стартовала еще в начале 1980-х годов в Харьковском конструкторском бюро.

Первый недоукомплектованный образец был построен в 1987 году, последовавший затем распад СССР "поставил жирный крест на этой программе", а все построенные "Молоты" отправились на хранение, пишет эксперт.

В середине 1990-х годов интерес к модифицированному проекту танка, который получил новое название – "Нота", проявило Минобороны РФ, было собрано около десяти макетов, при этом часть из них отправили для изучения в Россию.

В начале 2000-х годов, как пишет Жирохов, Москва отказалась от "Ноты" в пользу собственных разработок и прекратила финансирование, после чего проект оказался заморожен.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина Атлет
© Фото : Укроборонпром
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Харьковские конструкторы вернулись к "Ноте" лишь в 2015 году. "Налаживание серийного производства такого танка с широко панорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, которое позволяет поражать как бронированные, так и открыто расположенные цели на достаточно большой дальности, позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником как на Западе, так и на Востоке", – пишет эксперт, признавая вместе с тем, что при развертывании производства Украина может столкнуться с целым рядом серьезных технологических проблем.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik оценил перспективы создания на Украине танков, способных сравниться с российской "Арматой".

"Прообразом "Арматы" действительно был "Молот", разработанный в Советском Союзе, с очень мощной пушкой. Так что в какой-то степени они правы. Но это просто исторический факт. Для возобновления производства необходимы слишком серьезные научно-технические базы. А таких возможностей, конечно же, нет. Поэтому говорить об этом бессмысленно, это все глупости. Они, конечно, могут привлечь иностранных специалистов, но это не меняет дела, нужны, прежде всего, те же предприятия, а у них ничего этого нет, все разрушили, испакостили. Чего там говорить – Украина была страной, которая обладала потенциалом, способным противостоять Германии. То есть по мощности экономический потенциал Украины превосходил германский. Потом они отделились (от СССР – ред.), и что получилось в итоге? Что с них взять…", – сказал Константин Сивков.

Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
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Ранее украинский танкист, участвовавший в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в Германии, на которых команда ВСУ заняла последнее место, пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины, по его словам, сломались в первый же день.

Позднее в Сети появилось видео поломок "Оплота" во время соревнований, в Германии, на котором видно, что заведенная боевая машина "ходит ходуном", причем трясутся не только внутренние механизмы, но и сама пушка.

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