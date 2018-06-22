Эксперт: на Украине и правда есть аналог "Арматы", но это ничего не меняет

На Украине существует проект танка, который может составить конкуренцию российской "Армате", об этом говорится в статье украинского военного эксперта Михаила Жирохова, опубликованной в издании "Деловая столица".
Первый недоукомплектованный образец был построен в 1987 году, последовавший затем распад СССР "поставил жирный крест на этой программе", а все построенные "Молоты" отправились на хранение, пишет эксперт.
В середине 1990-х годов интерес к модифицированному проекту танка, который получил новое название – "Нота", проявило Минобороны РФ, было собрано около десяти макетов, при этом часть из них отправили для изучения в Россию.
В начале 2000-х годов, как пишет Жирохов, Москва отказалась от "Ноты" в пользу собственных разработок и прекратила финансирование, после чего проект оказался заморожен.
Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik оценил перспективы создания на Украине танков, способных сравниться с российской "Арматой".
"Прообразом "Арматы" действительно был "Молот", разработанный в Советском Союзе, с очень мощной пушкой. Так что в какой-то степени они правы. Но это просто исторический факт. Для возобновления производства необходимы слишком серьезные научно-технические базы. А таких возможностей, конечно же, нет. Поэтому говорить об этом бессмысленно, это все глупости. Они, конечно, могут привлечь иностранных специалистов, но это не меняет дела, нужны, прежде всего, те же предприятия, а у них ничего этого нет, все разрушили, испакостили. Чего там говорить – Украина была страной, которая обладала потенциалом, способным противостоять Германии. То есть по мощности экономический потенциал Украины превосходил германский. Потом они отделились (от СССР – ред.), и что получилось в итоге? Что с них взять…", – сказал Константин Сивков.
Позднее в Сети появилось видео поломок "Оплота" во время соревнований, в Германии, на котором видно, что заведенная боевая машина "ходит ходуном", причем трясутся не только внутренние механизмы, но и сама пушка.
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