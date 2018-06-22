Эксперт: кризис в Греции миновал, а его причины остались

В Брюсселе объявили о завершении долгового кризиса Греции. Но он может вернуться и потенциально под ударом – целый ряд стран ЕС, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. В Брюсселе заявили об успешном завершении восьмилетней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса, некогда ставившего под вопрос само существование еврозоны.

Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам, заявил на пресс-конференции в ночь на пятницу глава Еврогруппы Марио Сентено.

Одной из задач финансовой поддержки было возвращение Греции к самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала без кредитов МВФ или стабилизационных фондов еврозоны.

"Сегодня институты подтвердили выполнение Грецией всех 88 (условий) в рамках четвертой и последней оценки (исполнения условий кредиторов для одобрения очередного транша). Это показывает, что Греция успешно завершила программу Европейского механизма стабильности (ESM)", – сказал Марио Сентено.

Председатель Еврогруппы уточнил, что новой программы финансовой помощи для Греции после ее выхода из нынешней не будет. Последний транш кредита ESM для Греции составит 15 миллиардов евро.

В общей сложности греческая "подушка безопасности" составит 24 миллиарда евро, и ее хватит почти на два года. "Греция будет покидать программу со значительным буфером ликвидности в 24,1 миллиарда евро, покрывающим потребности в суверенном финансировании примерно на 22 месяца после завершения программы в августе 2018 года", – говорится в заявлении Еврогруппы.

Однако это не дает гарантий от повторения кризиса, полагает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Кризис как таковой преодолен, но причины кризиса остались. Условно говоря, экономический смысл Евросоюза сводится к тому, что производство находится в Германии, а все остальные – покупатели. Возникает вопрос: где брать деньги покупателям? Им говорят: "закрывайте заводы, открывайте магазины". Но это проблема – как, ничего не производя, иметь что-то, за что можно покупать товары", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По его словам, потенциально под ударом остаются многие страны ЕС – в первую очередь в Южной Европе.

"Греческий кризис сегодня преодолен, но сам принцип остался. Там есть курорты, которые не отнять и которые немецкими не станут, но исключительно за счет курортов сидеть на немецких товарах невозможно. Поэтому этот кризис, может быть, не в столь жесткой форме, будет возвращаться, проблема платежного баланса останется. Сегодня это Греция, завтра это может быть Португалия, потом это может быть Испания. Каждый раз кризис будет преодолеваться, но проблема не будет решаться. Потому что решить ее можно, только перейдя к равноценному обмену, а это лишает ЕС в нынешнем виде всякого смысла, в первую очередь, для Германии и Франции", – сказал Дмитрий Журавлев.

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